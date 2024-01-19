***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.07.2022 ve 03.08.2022 tarihli özel durum açıklamaları ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ve akabinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)'ndan gerekli lisansın temini ile birlikte Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. aktif faaliyetlerine başlayacağı kamuya duyurulmuştu.Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin hastalık/sağlık branşında sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli olan ruhsatın verilmesi talebi SEDDK'nın 11.01.2024 tarihli ve 554 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, SEDDK'nın konuya ilişkin yazısı 19.01.2024 tarihinde (bugün) bağlı ortaklığımıza tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241766BIST