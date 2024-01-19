***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 18:48
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.07.2022 ve 03.08.2022 tarihli özel durum açıklamaları ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ve akabinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)'ndan gerekli lisansın temini ile birlikte Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. aktif faaliyetlerine başlayacağı kamuya duyurulmuştu.
Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin hastalık/sağlık branşında sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli olan ruhsatın verilmesi talebi SEDDK'nın 11.01.2024 tarihli ve 554 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, SEDDK'nın konuya ilişkin yazısı 19.01.2024 tarihinde (bugün) bağlı ortaklığımıza tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241766
BIST
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17:597.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,39
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
17:5930,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0593
|Açılış
|: 30,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
17:5932,9225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0762
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
17:591.967,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.967,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KBORU
|86,35
|801.453.474
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|73.761.894
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|3.677.497
|% 10,00
|
|AHGAZ
|12,10
|379.220.412
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.123.069.736
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,66
|34.147.660
|% -9,95
|
|HATEK
|11,80
|83.245.122
|% -9,72
|
|MARTI
|4,30
|431.803.227
|% -7,13
|
|CASA
|90,20
|4.669.485
|% -5,85
|
|SEKUR
|25,74
|7.359.146
|% -4,95
|
|THYAO
|250,25
|6.513.465.304
|% -0,20
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|AKBNK
|40,92
|3.720.070.549
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,78
|1.980.482.192
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|BEGYO
|5,09
|558.534.136
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1890
|30,1945
|% 0,20
|
|Euro
|32,9044
|32,9225
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,1469
|38,3382
|% -0,03
|
|Frank
|34,5721
|34,7804
|% 0,02
|
|Riyal
|8,0263
|8,0665
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|900,80
|901,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,59
|946,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,45
|78,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,82
|2.028,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
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17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 04 kaybederek (% -0.67 ) 8, 591
-
17:55XU100
Endeks 7, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 65, 985.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 288, 039 adet işlem