***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2024 00:55
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksigorta 2023 4. Çeyrek Finansal Sonuçlar Bilgilendirme Bülteni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248414
BIST
'
18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0787
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6764
En Düşük
30,5224
18:0533,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1018
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1522
En Düşük
32,9675
18:052.005,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,79
|Açılış
|: 2.005,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.006,92
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6537
|30,6710
|% 0,26
|
|Euro
|33,0290
|33,1324
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,5538
|38,7471
|% 0,18
|
|Frank
|34,9487
|35,1592
|% 0,24
|
|Riyal
|8,1531
|8,1940
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|886,97
|893,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|887,99
|892,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,75
|81,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,93
|2.034,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem