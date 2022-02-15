***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 612.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviAKGRT, TRAAKGRT91O5 306.000.000 306.000.000,000 100,00000 AKGRT, TRAAKGRT91O5 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 306.000.000 306.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 90.989.327Diğer Kar Yedekleri (TL) 215.010.673Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022Ek Açıklamalar26.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz 09.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermayeye Eklenecek Satış Karları hesabından 90.989.327 TL ve Olağanüstü Yedekler hesabından 215.010.673 TL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 306.000.000 TL'lik tutarın 08.02.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığını Yılmaz Ay Yeminli Mali Müşavir'inin 09.02.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olup, artırılan 306.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yapılması gereken değişikliğe gerekli izin ve onayların alınması şartıyla, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin yeni şeklinin genel kurul kararı aranmaksızın tescil ve ilân edilmek üzere yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2022 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 8 Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001956BIST