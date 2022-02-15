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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2022 19:37
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 612.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
AKGRT, TRAAKGRT91O5 306.000.000 306.000.000,000 100,00000 AKGRT, TRAAKGRT91O5 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 306.000.000 306.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 90.989.327
Diğer Kar Yedekleri (TL) 215.010.673


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022

Ek Açıklamalar
26.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz 09.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermayeye Eklenecek Satış Karları hesabından 90.989.327 TL ve Olağanüstü Yedekler hesabından 215.010.673 TL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 306.000.000 TL'lik tutarın 08.02.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığını Yılmaz Ay Yeminli Mali Müşavir'inin 09.02.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olup, artırılan 306.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yapılması gereken değişikliğe gerekli izin ve onayların alınması şartıyla, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin yeni şeklinin genel kurul kararı aranmaksızın tescil ve ilân edilmek üzere yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2022 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8 Madde Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001956


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Yarım 2.637 2.705 33,76  
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