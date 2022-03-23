***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 612.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviAKGRT, TRAAKGRT91O5 306.000.000 306.000.000,000 100,00000 AKGRT, TRAAKGRT91O5 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 306.000.000 306.000.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.03.2022İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 90.989.327Diğer Kar Yedekleri (TL) 215.010.673Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.03.2022SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.03.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.03.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.03.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.03.2022Ek Açıklamalar26.01.2022 ve 15.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 306.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 612.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Hak kullanım tarihi 24.03.2022 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 8 Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012207BIST