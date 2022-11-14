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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.11.2022 17:03
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kullanılmayan rüçhan hakkı tutarı bilgisi düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 612.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.612.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AKGRT, TRAAKGRT91O5 612.000.000 1.000.000.000,000 163,39869 1,00 AKGRT, TRAAKGRT91O5 Nâma AKGRT(RÜÇHAN), TRRAKSG00025 1.720.712,311

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 612.000.000 1.000.000.000,000 163,39869 1.720.712,311

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.10.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.11.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000 TL artırılarak 1.612.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.720.712,311 TL olup, bu paylar 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079817


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