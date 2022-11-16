***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 612.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.612.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)AKGRT, TRAAKGRT91O5 612.000.000 1.000.000.000,000 163,39869 1,00 AKGRT, TRAAKGRT91O5 Nâma AKGRT(RÜÇHAN), TRRAKSG00025 1.720.712,311 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 612.000.000 1.000.000.000,000 163,39869 1.720.712,311 0,000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli özel durum açıklamasıRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.10.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.11.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 05.08.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.07.2022 tarihli kararı ve 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirketimizin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti.Bu kapsamda, sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda-Şirketimizin ana pay sahipleri Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance International NV'nin her biri tarafından sırasıyla 16.08.2022 ve 12.08.2022 tarihlerinde 360.000.000 TL olmak üzere toplam 720.000.000 TL tutarında sermaye avansı ödemesi yapıldığı,-27.10.2022 ile 10.11.2022 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımları sonucunda, sermaye avansı ödemeleri karşılığı ihraç edilenler de dahil olmak üzere, 998.279.287,69 TL nominal değerli pay ihracı karşılığında toplam 998.279.346,68 TL brüt gelir elde edildiği,-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 1.720.712,311 TL nominal değerli payların 15.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışından ise toplam 5.189.719,89 TL brüt gelir elde edildiği,-Tüm bu işlemler sonucunda, 612.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayenin, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarıldığı ve sermaye artırımından toplam 1.003.469.065,89 TL brüt gelir elde edildiği,Böylelikle, sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı,Tespit edilmiş olup,1) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 23502 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.07.2022 tarih ve 76805481 sayılı yazılarında onaylandığı ve 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının 3 no'lu gündem maddesinde kabul edildiği şekli ile tescil ve ilan edilmesine,2) Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığının kamuya duyurularak neticenin Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,Karar verildi.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080501BIST