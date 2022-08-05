***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.08.2022 17:46
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052442
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1097
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.022,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9263
|17,9355
|% 0,15
|
|Euro
|18,2341
|18,2646
|% -0,60
|
|Sterlin
|21,5639
|21,6720
|% -0,71
|
|Frank
|18,5483
|18,6600
|% -0,72
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-18,14
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,33
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.843
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.335
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
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