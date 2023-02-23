***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.02.2023 22:24
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 05.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığını gösteren "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116579
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,8775
En Düşük
18,8704
18:0520,0098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,1182
En Düşük
19,9996
18:051.105,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.105,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.106,78
En Düşük
1.105,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8724
|18,8757
|% 0,01
|
|Euro
|20,0046
|20,0098
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6133
|22,7267
|% -0,04
|
|Frank
|20,1336
|20,2549
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.552
|7.624
|-17,00
|
|Yarım
|3.690
|3.731
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,00
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|1,78
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