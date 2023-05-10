***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.05.2023 18:48
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksigorta A.Ş. Denetim Komitesi'nin bugünkü toplantısında 05.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığını gösteren "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149952
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