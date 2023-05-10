***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksigorta A.Ş. Denetim Komitesi'nin bugünkü toplantısında 05.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığını gösteren "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149952BIST