***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
30.01.2020 19:17
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.063.042.512 1.969.568.662
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.356.583.321 1.485.633.722
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 706.459.191 483.934.940
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 1.330.189.267 559.873.665
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 702.749.632 379.629.308
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 34.881.722 9.752.674
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 590.751.326 168.805.442
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.806.587 1.686.241
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 760.619.614 600.837.632
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 770.022.957 603.065.523
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -18.093.784 -11.935.533
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 142.028.430 116.410.789
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -133.368.943 -106.734.101
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
160.165 126.885
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
160.165 126.885
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
17.597.262 20.668.330
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
802.322 518.123
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 16.794.940 20.150.207
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 294.531.083 261.130.832
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 291.440.909 222.173.395
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
9.950 0
Gelir Tahakkukları
510.490 33.895.401
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 2.569.734 5.062.036
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 7.623.377 5.635.630
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
7.610.410 5.416.876
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
12.945 0
Personele Verilen Avanslar
0 218.732
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
4.473.763.280 3.417.841.636
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 ve 11.4 0 30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11.4 0 -30.116.653
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 49.455.053 24.329.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 170.958 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 27.612.750 23.741.539
Motorlu Taşıtlar
6 2.720.001 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.347.617 21.052.437
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 34.372.885 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -38.367.727 -24.782.778
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 60.569.259 55.639.894
Haklar
8 134.184.258 111.808.560
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -77.104.087 -58.117.829
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 3.489.088 1.949.163
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
149.980 149.980
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 149.980 149.980
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
23.935.685 16.972.963
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 23.935.685 16.972.963
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
134.109.977 97.092.605
TOPLAM VARLIKLAR
4.607.873.257 3.514.934.241
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
64.584.250 58.448.710
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.599.956 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.793.389 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 60.777.683 58.448.710
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
554.050.816 418.719.301
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 554.050.816 418.719.301
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
287.654 254.558
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
286.511 253.415
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
147.073.119 132.714.389
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 3.002.608 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 42.392.477 28.112.544
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 101.678.034 104.601.845
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.515.041.331 1.910.327.687
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.405.431.056 1.040.175.238
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 14.410.790 20.653.057
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.095.191.072 849.402.337
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 8.413 97.055
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
93.440.050 44.131.441
Ödenecek Vergi ve Fonlar
40.384.078 31.716.632
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 219.015 168.325
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
4.977 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 125.897.143 66.694.754
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -73.065.163 -54.453.247
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
59.947.386 40.333.473
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 59.947.386 40.333.473
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 144.643.673 101.719.094
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 115.046.314 101.508.921
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 29.597.359 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19.1 0 210.173
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.579.068.514 2.706.648.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
25.943.674 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 36.383.769 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.440.095 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
97.139.342 83.822.206
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.446.871 1.473.636
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 95.692.471 82.348.570
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
7.052.711 6.503.684
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 7.052.711 6.503.684
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
130.135.727 90.325.890
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 95.377.201
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 95.377.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
48.970.786 2.612.715
Yasal Yedekler
15 45.882.288 15.835.334
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
1.018.015 1.018.015
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -4.518.213 -3.602.019
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 6.588.634 -10.638.677
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
366.358.436 227.619.080
Dönem Net Karı
37 366.358.436 227.619.080
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
898.669.016 717.959.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
4.607.873.257 3.514.934.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.752.233.105 2.211.911.593
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.243.324.247 1.824.838.348
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 2.602.337.798 2.001.259.494
Brüt Yazılan Primler (+)
24 4.473.559.840 3.417.337.929
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -1.736.056.065 -1.315.722.213
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -135.165.977 -100.356.222
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-365.255.818 -156.244.210
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -586.816.135 -297.945.489
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 198.196.693 123.625.496
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 23.363.624 18.075.783
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
6.242.267 -20.176.936
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -36.709.082 -112.026.341
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 42.951.349 91.849.405
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
476.255.314 359.339.576
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.678.324 5.939.710
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5.678.324 5.939.710
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
26.975.220 21.793.959
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.168.101.531 -1.843.977.661
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.544.397.091 -1.341.356.999
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.298.615.714 -1.071.874.506
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.112.547.994 -1.485.190.439
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 813.932.280 413.315.933
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -245.781.377 -269.482.493
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-701.073.116 -690.746.785
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 455.291.739 421.264.292
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 88.642 -89.988
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 61.262.144 -61.622.938
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -61.173.502 61.532.950
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -13.343.901 -11.784.194
Faaliyet Giderleri (-)
32 -512.963.572 -431.341.251
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -97.485.609 -59.405.229
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -97.485.609 -59.405.229
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
584.131.574 367.933.932
HAYAT TEKNİK GELİR
130.771 135.124
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 500
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 0 500
Brüt Yazılan Primler (+)
0 500
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
130.771 134.624
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-158.154 -162.937
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-184.919 -298.423
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-177.561 -367.607
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-177.561 -367.607
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -7.358 69.184
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-7.358 69.184
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
26.765 135.491
Matematik Karşılıklar (-)
26.765 135.491
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
24.088 121.942
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
2.677 13.549
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
32 0 -5
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-27.383 -27.813
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
584.131.574 367.933.932
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-27.383 -27.813
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
584.104.191 367.906.119
YATIRIM GELİRLERİ
662.995.479 659.044.752
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 198.964.567 172.123.072
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 71.670.639 54.944.720
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 6.785.384 17.849.568
Kambiyo Karları
36 230.548.082 314.166.805
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 155.026.807 99.960.587
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-704.762.152 -679.394.430
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 -8.316.084 0
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -16.145.073 -18.123.768
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -8.798.476 -3.232.315
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-476.255.314 -359.339.576
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -161.736.401 -278.335.770
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -33.510.804 -20.363.001
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -50.081.939 -53.242.607
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -30.294.342 -47.271.113
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 1.356.101 1.135.070
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 18.330.425 120.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 1.374.123 1.303.230
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -40.848.246 -8.529.838
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 366.358.436 227.619.080
Dönem Karı veya Zararı
492.255.579 294.313.834
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -125.897.143 -66.694.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
366.358.436 227.619.080
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.634.970.139 4.239.482.072
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.802.854.511 -3.632.448.738
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
832.115.628 607.033.334
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-85.306.670 -68.591.105
Diğer Nakit Girişleri
1.361.178 1.330.456
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-199.640.045 -196.807.237
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
548.530.091 342.965.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
434.393 52.994
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -29.696.762 -27.889.432
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.825.273.019 -432.158.028
Mali Varlıkların Satışı
1.209.995.140 487.947.489
Alınan Faiz
390.861.575 238.202.705
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-253.678.673 266.155.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -9.560.804 0
Ödenen Temettüler (-)
38 -201.960.000 -110.160.000
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
20 0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-211.520.804 -110.160.000
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-15.024.795 63.996.935
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
68.305.819 562.958.111
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.763.461.138 1.200.503.027
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.831.766.957 1.763.461.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -10.624.207 0 0 0 0 0 0 0 -10.624.207
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -17.977.975 0 0 -17.977.975
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 227.619.080 0 227.619.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -110.160.000 0 -110.160.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.835.334 0 991.349 -16.826.683 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 17.227.311 0 0 0 0 0 0 0 17.227.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -916.194 0 0 -916.194
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 366.358.436 0 366.358.436
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815663
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