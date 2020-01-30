***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.063.042.512 1.969.568.662Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.356.583.321 1.485.633.722Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 706.459.191 483.934.940Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 1.330.189.267 559.873.665Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 702.749.632 379.629.308Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 34.881.722 9.752.674Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 590.751.326 168.805.442Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.806.587 1.686.241Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 760.619.614 600.837.632Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 770.022.957 603.065.523Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -18.093.784 -11.935.533Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 142.028.430 116.410.789Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -133.368.943 -106.734.101İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR160.165 126.885Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar160.165 126.885İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR17.597.262 20.668.330Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar802.322 518.123Diğer Çeşitli Alacaklar47 16.794.940 20.150.207Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 294.531.083 261.130.832Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 291.440.909 222.173.395Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri9.950 0Gelir Tahakkukları510.490 33.895.401Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 2.569.734 5.062.036DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2.2 7.623.377 5.635.630Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar7.610.410 5.416.876Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları12.945 0Personele Verilen Avanslar0 218.732Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.473.763.280 3.417.841.636CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 ve 11.4 0 30.116.653İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11.4 0 -30.116.653MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 49.455.053 24.329.768Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 170.958 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 27.612.750 23.741.539Motorlu Taşıtlar6 2.720.001 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.347.617 21.052.437Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 34.372.885 0Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -38.367.727 -24.782.778Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 60.569.259 55.639.894Haklar8 134.184.258 111.808.560Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -77.104.087 -58.117.829Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 3.489.088 1.949.163GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI149.980 149.980Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 149.980 149.980DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR23.935.685 16.972.963Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 23.935.685 16.972.963Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI134.109.977 97.092.605TOPLAM VARLIKLAR4.607.873.257 3.514.934.241YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR64.584.250 58.448.710Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.599.956 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -8.793.389 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 60.777.683 58.448.710ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR554.050.816 418.719.301Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 554.050.816 418.719.301Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR287.654 254.558Ortaklara Borçlar1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar286.511 253.415Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR147.073.119 132.714.389Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 3.002.608 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 42.392.477 28.112.544Diğer Çeşitli Borçlar19.1 101.678.034 104.601.845Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.515.041.331 1.910.327.687Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.405.431.056 1.040.175.238Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 14.410.790 20.653.057Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.095.191.072 849.402.337İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 8.413 97.055Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI93.440.050 44.131.441Ödenecek Vergi ve Fonlar40.384.078 31.716.632Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 219.015 168.325Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler4.977 4.977Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 125.897.143 66.694.754Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -73.065.163 -54.453.247Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR59.947.386 40.333.473Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 59.947.386 40.333.473GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 144.643.673 101.719.094Ertelenmiş Üretim Gelirleri19.1 115.046.314 101.508.921Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 29.597.359 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19.1 0 210.173DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.579.068.514 2.706.648.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR25.943.674 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 36.383.769 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -10.440.095 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI97.139.342 83.822.206Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.446.871 1.473.636Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 95.692.471 82.348.570DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR7.052.711 6.503.684Kıdem Tazminatı Karşılığı22 7.052.711 6.503.684Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI130.135.727 90.325.890ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye15 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 95.377.201Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 95.377.201Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ48.970.786 2.612.715Yasal Yedekler15 45.882.288 15.835.334Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler1.018.015 1.018.015Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -4.518.213 -3.602.019Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 6.588.634 -10.638.677Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI366.358.436 227.619.080Dönem Net Karı37 366.358.436 227.619.080Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI898.669.016 717.959.463TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE4.607.873.257 3.514.934.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR2.752.233.105 2.211.911.593Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)2.243.324.247 1.824.838.348Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 2.602.337.798 2.001.259.494Brüt Yazılan Primler (+)24 4.473.559.840 3.417.337.929Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -1.736.056.065 -1.315.722.213SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -135.165.977 -100.356.222Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-365.255.818 -156.244.210Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -586.816.135 -297.945.489Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 198.196.693 123.625.496Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 23.363.624 18.075.783Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)6.242.267 -20.176.936Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 -36.709.082 -112.026.341Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 42.951.349 91.849.405Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri476.255.314 359.339.576Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5.678.324 5.939.710Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5.678.324 5.939.710Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)26.975.220 21.793.959HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-2.168.101.531 -1.843.977.661Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.544.397.091 -1.341.356.999Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.298.615.714 -1.071.874.506Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.112.547.994 -1.485.190.439Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 813.932.280 413.315.933Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -245.781.377 -269.482.493Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-701.073.116 -690.746.785Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 455.291.739 421.264.292İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 88.642 -89.988İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 61.262.144 -61.622.938İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -61.173.502 61.532.950Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -13.343.901 -11.784.194Faaliyet Giderleri (-)32 -512.963.572 -431.341.251Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -97.485.609 -59.405.229Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -97.485.609 -59.405.229Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI584.131.574 367.933.932HAYAT TEKNİK GELİR130.771 135.124Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 500Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 0 500Brüt Yazılan Primler (+)0 500Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri130.771 134.624Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-158.154 -162.937Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-184.919 -298.423Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-177.561 -367.607Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-177.561 -367.607Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -7.358 69.184Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-7.358 69.184Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)26.765 135.491Matematik Karşılıklar (-)26.765 135.491Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)24.088 121.942Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar2.677 13.549Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)32 0 -5Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-27.383 -27.813EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI584.131.574 367.933.932TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-27.383 -27.813TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ584.104.191 367.906.119YATIRIM GELİRLERİ662.995.479 659.044.752Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 198.964.567 172.123.072Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 71.670.639 54.944.720Finansal Yatırımların Değerlemesi26 6.785.384 17.849.568Kambiyo Karları36 230.548.082 314.166.805İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 155.026.807 99.960.587Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-704.762.152 -679.394.430Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 -8.316.084 0Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -16.145.073 -18.123.768Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -8.798.476 -3.232.315Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-476.255.314 -359.339.576Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)36 -161.736.401 -278.335.770Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -33.510.804 -20.363.001Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -50.081.939 -53.242.607Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -30.294.342 -47.271.113Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 1.356.101 1.135.070Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 18.330.425 120.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47 1.374.123 1.303.230Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -40.848.246 -8.529.838Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 366.358.436 227.619.080Dönem Karı veya Zararı492.255.579 294.313.834Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -125.897.143 -66.694.754Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları366.358.436 227.619.080Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4.634.970.139 4.239.482.072Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-3.802.854.511 -3.632.448.738Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit832.115.628 607.033.334Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-85.306.670 -68.591.105Diğer Nakit Girişleri1.361.178 1.330.456Diğer Nakit Çıkışları (-)-199.640.045 -196.807.237Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit548.530.091 342.965.448YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı434.393 52.994Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -29.696.762 -27.889.432Mali Varlık İktisabı (-)-1.825.273.019 -432.158.028Mali Varlıkların Satışı1.209.995.140 487.947.489Alınan Faiz390.861.575 238.202.705Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-253.678.673 266.155.728FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -9.560.804 0Ödenen Temettüler (-)38 -201.960.000 -110.160.000Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)20 0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-211.520.804 -110.160.000KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-15.024.795 63.996.935Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış68.305.819 562.958.111Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.763.461.138 1.200.503.027Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.831.766.957 1.763.461.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 -10.624.207 0 0 0 0 0 0 0 -10.624.207Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -17.977.975 0 0 -17.977.975Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 227.619.080 0 227.619.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -110.160.000 0 -110.160.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.835.334 0 991.349 -16.826.683 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 17.227.311 0 0 0 0 0 0 0 17.227.311Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -916.194 0 0 -916.194Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 366.358.436 0 366.358.436Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815663BIST