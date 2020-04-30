***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
30.04.2020 18:10
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
32 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
4.715 207
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
148.572.181 131.821.331
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
4.715 207
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
148.576.896 131.821.538
YATIRIM GELİRLERİ
130.246.512 161.281.518
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 35.999.573 31.389.718
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 16.533.932 13.822.984
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 2.557.318 16.899.901
Kambiyo Karları
36 22.338.623 51.201.607
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 52.817.066 47.967.308
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-142.979.235 -170.142.106
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-2.089.229 -1.599.627
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -3.021.786 -3.136.757
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -677.614 -1.241.703
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-87.049.489 -127.414.301
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -40.228.931 -29.488.757
Amortisman Giderleri (-)
5, 6 ve 8 -9.912.186 -7.260.961
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -25.413.054 -26.900.203
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -17.747.831 -18.740.941
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 1.284.097 991.710
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 -6.054.547 -7.244.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 263.946 594.011
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -3.158.719 -2.500.695
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
89.411.062 78.254.089
Dönem Karı veya Zararı
110.431.119 96.060.747
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -21.020.057 -17.806.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
37 89.411.062 78.254.089
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.552.546.961 1.419.521.000
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.304.305.965 -1.363.212.362
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
248.240.996 56.308.638
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-55.178.459 -14.070.796
Diğer Nakit Girişleri
1.262.339 1.630.465
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-112.695.612 -53.031.651
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
81.629.264 -9.163.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
52.994
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -6.947.231 -32.061.267
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.987.486.006 -416.458.378
Mali Varlıkların Satışı
1.799.810.265 485.090.172
Alınan Faiz
104.922.619 46.965.410
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-89.700.353 83.588.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-3.910.841
Ödenen Temettüler (-)
38 -201.960.000 -201.960.000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-205.870.841 -201.960.000
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-17.890.308 6.877.443
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-231.832.238 -120.656.970
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.831.766.957 1.763.461.138
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.599.934.719 1.642.804.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 -10.638.677 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Yeni Bakiye
306.000.000 -10.638.677 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Varlıklarda Değer Artışı
-9.303.304 -9.303.304
Diğer Kazanç ve Kayıplar
981.381 981.381
Dönem Net Karı (Zararı)
78.254.089 78.254.089
Dağıtılan Temettü
-197.572.126 -4.387.874 -201.960.000
Yedeklere Transfer
30.046.954 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 -19.941.981 45.882.288 62 89.386.704 78.254.089 86.350.467 585.931.629
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -60.093.055 0 0 0 0 0 0 0 -60.093.055
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -401.770 0 0 -401.770
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 89.411.062 0 89.411.062
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 36.983.921 0 127.414.515 -164.398.436 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -53.504.421 0 0 82.866.209 62 214.501.874 89.411.062 86.350.467 725.625.252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841840
BIST