***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 0 0Faaliyet Giderleri (-)32 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT4.715 207EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI148.572.181 131.821.331TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT4.715 207TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ148.576.896 131.821.538YATIRIM GELİRLERİ130.246.512 161.281.518Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 35.999.573 31.389.718Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 16.533.932 13.822.984Finansal Yatırımların Değerlemesi26 2.557.318 16.899.901Kambiyo Karları36 22.338.623 51.201.607İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 52.817.066 47.967.308Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-142.979.235 -170.142.106Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-2.089.229 -1.599.627Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -3.021.786 -3.136.757Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -677.614 -1.241.703Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-87.049.489 -127.414.301Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)36 -40.228.931 -29.488.757Amortisman Giderleri (-)5, 6 ve 8 -9.912.186 -7.260.961Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -25.413.054 -26.900.203Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -17.747.831 -18.740.941Reeskont Hesabı (+/-)47 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 1.284.097 991.710Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 -6.054.547 -7.244.288Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47 263.946 594.011Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -3.158.719 -2.500.695Önceki Yıl Gelir ve Karları47 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI89.411.062 78.254.089Dönem Karı veya Zararı110.431.119 96.060.747Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -21.020.057 -17.806.658Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları37 89.411.062 78.254.089Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.552.546.961 1.419.521.000Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-1.304.305.965 -1.363.212.362Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit248.240.996 56.308.638Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-55.178.459 -14.070.796Diğer Nakit Girişleri1.262.339 1.630.465Diğer Nakit Çıkışları (-)-112.695.612 -53.031.651Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit81.629.264 -9.163.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı52.994Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -6.947.231 -32.061.267Mali Varlık İktisabı (-)-1.987.486.006 -416.458.378Mali Varlıkların Satışı1.799.810.265 485.090.172Alınan Faiz104.922.619 46.965.410Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-89.700.353 83.588.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-3.910.841Ödenen Temettüler (-)38 -201.960.000 -201.960.000Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-205.870.841 -201.960.000KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-17.890.308 6.877.443Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-231.832.238 -120.656.970Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.831.766.957 1.763.461.138Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.599.934.719 1.642.804.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 -10.638.677 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Yeni Bakiye306.000.000 -10.638.677 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Varlıklarda Değer Artışı-9.303.304 -9.303.304Diğer Kazanç ve Kayıplar981.381 981.381Dönem Net Karı (Zararı)78.254.089 78.254.089Dağıtılan Temettü-197.572.126 -4.387.874 -201.960.000Yedeklere Transfer30.046.954 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 -19.941.981 45.882.288 62 89.386.704 78.254.089 86.350.467 585.931.629Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 -60.093.055 0 0 0 0 0 0 0 -60.093.055Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -401.770 0 0 -401.770Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 89.411.062 0 89.411.062Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 36.983.921 0 127.414.515 -164.398.436 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -53.504.421 0 0 82.866.209 62 214.501.874 89.411.062 86.350.467 725.625.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841840BIST