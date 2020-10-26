***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.620.256.608 2.063.042.512Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 866.489.221 1.356.583.321Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 753.767.387 706.459.191Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 2.194.055.338 1.330.189.267Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 1.928.737.779 702.749.632Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 167.235.877 34.881.722Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 96.844.871 590.751.326Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.862.598 1.806.587Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)-625.787 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 785.308.915 760.619.614Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 794.976.051 770.022.957Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -31.318.013 -18.093.784Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 169.528.020 142.028.430Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -147.908.097 -133.368.943İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR180.126 160.165Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar180.126 160.165İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR19.656.939 17.597.262Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar972.324 802.322Diğer Çeşitli Alacaklar47 18.684.615 16.794.940Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 289.135.471 294.531.083Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 281.371.008 291.440.909Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 9.950Gelir Tahakkukları4.189.974 510.490Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 3.574.489 2.569.734DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2.2 2.671.836 7.623.377Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar2.629.293 7.610.410Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları42.521 12.945Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.911.265.233 4.473.763.280CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 46.051.218 49.455.053Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 170.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 29.624.843 27.612.750Motorlu Taşıtlar6 2.720.001 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.682.557 21.347.617Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 40.645.080 34.372.885Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -50.219.832 -38.367.727Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 53.578.413 60.569.259Haklar8 150.871.684 134.184.258Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -103.218.931 -77.104.087Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 5.925.660 3.489.088GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI61.469 149.980Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 61.469 149.980DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR33.377.323 23.935.685Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 33.377.323 23.935.685Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI133.068.423 134.109.977TOPLAM VARLIKLAR5.044.333.656 4.607.873.257YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR13.375.409 64.584.250Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.721.617 12.599.956Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -4.028.955 -8.793.389Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 12.682.747 60.777.683ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR657.280.968 554.050.816Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 657.280.968 554.050.816Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR523.833 287.654Ortaklara Borçlar1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar522.690 286.511Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR114.803.448 147.073.119Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 7.400.614 3.002.608Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 37.200.485 42.392.477Diğer Çeşitli Borçlar19.1 70.202.349 101.678.034Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.840.739.679 2.515.041.331Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.398.945.931 1.405.431.056Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 24.541.121 14.410.790Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.417.246.937 1.095.191.072İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 5.690 8.413Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI68.100.445 93.440.050Ödenecek Vergi ve Fonlar34.483.763 40.384.078Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 174.030 219.016Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler