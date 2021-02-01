***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.270.224.400 2.063.042.512Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.600.368.638 1.356.583.321Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 669.855.762 706.459.191Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 1.744.245.833 1.330.189.267Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 1.473.530.640 702.749.632Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 205.527.370 34.881.722Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 63.234.980 590.751.326Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.952.843 1.806.587Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 1.119.739.438 760.619.614Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 1.125.530.327 770.022.957Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -17.859.556 -18.093.784Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 179.509.326 142.028.430Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -167.471.613 -133.368.943İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR178.735 160.165Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar178.735 160.165İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR22.669.699 17.597.262Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar979.217 802.322Diğer Çeşitli Alacaklar47 21.690.482 16.794.940Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 339.865.524 294.531.083Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 334.192.509 291.440.909Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri230.751 9.950Gelir Tahakkukları468.610 510.490Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 4.973.654 2.569.734DİĞER CARİ VARLIKLAR2.314.724 7.623.377Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar2.312.182 7.610.410Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları2.520 12.945Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI5.499.238.353 4.473.763.280CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 43.502.027 49.455.053Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 170.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 30.431.171 27.612.750Motorlu Taşıtlar6 2.720.001 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.682.557 21.347.617Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 41.129.271 34.372.885Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -54.059.542 -38.367.727Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 57.223.537 60.569.259Haklar8 161.424.844 134.184.258Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -113.365.102 -77.104.087Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 9.163.795 3.489.088GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI61.469 149.980Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 61.469 149.980DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR20.173.371 23.935.685Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 20.173.371 23.935.685Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI120.960.404 134.109.977TOPLAM VARLIKLAR5.620.198.757 4.607.873.257YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR80.005.619 64.584.250Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 13.524.088 12.599.956Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.146.671 -8.793.389Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 72.628.202 60.777.683ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR765.628.607 554.050.816Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 765.628.607 554.050.816Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR457.900 287.654Ortaklara Borçlar1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar456.757 286.511Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR151.909.107 147.073.119Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 8.186.217 3.002.608Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 45.560.203 42.392.477Diğer Çeşitli Borçlar19.1 98.162.687 101.678.034Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI3.067.714.264 2.515.041.331Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.627.711.840 1.405.431.056Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 23.860.001 14.410.790Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.416.138.827 1.095.191.072İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 3.596 8.413Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI77.151.855 93.440.050Ödenecek Vergi ve Fonlar53.293.686 40.384.078Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 238.630 219.015Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler5.472 4.977Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 117.630.688 125.897.143Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -94.016.621 -73.065.163Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR70.812.935 59.947.386Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 70.812.935 59.947.386GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 154.948.180 144.643.673Ertelenmiş Üretim Gelirleri19.1 149.596.174 115.046.314Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 5.352.006 29.597.359Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.368.628.702 3.579.068.514UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR21.514.606 25.943.674Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 28.360.104 36.383.769Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.845.498 -10.440.095Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI97.988.544 97.139.342Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.418.276 1.446.871Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 96.570.268 95.692.471DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR9.095.078 7.052.711Kıdem Tazminatı Karşılığı22 9.095.078 7.052.711Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI128.598.228 130.135.727ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye15 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 90.989.327Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 90.989.327Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ207.289.147 48.970.786Yasal Yedekler15 82.866.210 45.882.288Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler128.432.529 1.018.015Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -5.451.203 -4.518.213Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 1.441.549 6.588.634Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI37 432.342.886 366.358.436Dönem Net Karı432.342.886 366.358.436Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.122.971.827 898.669.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE5.620.198.757 4.607.873.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR3.195.233.664 2.752.233.105Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)2.736.913.645 2.243.324.247Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 2.968.643.640 2.602.337.798Brüt Yazılan Primler (+)24 5.272.142.057 4.473.559.840Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -2.158.874.282 -1.736.056.065SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -144.624.135 -135.165.977Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-222.280.784 -365.255.818Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -570.226.066 -586.816.135Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 342.397.103 198.196.693Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 5.548.179 23.363.624Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.449.211 6.242.267Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 -766.252.653 -36.709.082Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 756.803.442 42.951.349Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri398.064.435 476.255.314Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)7.881.937 5.678.324Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)7.881.937 5.678.324Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)52.373.647 26.975.220HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-2.500.321.352 -2.168.101.531Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.780.826.247 -1.544.397.091Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.459.886.826 -1.298.615.714Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.230.601.779 -2.112.547.994Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 770.714.953 813.932.280Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -320.939.421 -245.781.377Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-714.476.425 -701.073.116Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 393.537.004 455.291.739İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 4.817 88.642İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 444.668 61.262.144İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -439.851 -61.173.502Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -877.797 -13.343.901Faaliyet Giderleri (-)32 -597.730.905 -512.963.572Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -120.891.220 -97.485.609Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -120.891.220 -97.485.609Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI694.912.312 584.131.574HAYAT TEKNİK GELİR128.906 130.771Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri128.906 130.771Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-153.686 -158.154Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-182.281 -184.919Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-173.947 -177.561Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-173.947 -177.561Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -8.334 -7.358Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-8.334 -7.358Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)28.595 26.765Matematik Karşılıklar (-)28.595 26.765Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)25.736 24.088Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar2.859 2.677Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-24.780 -27.383EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI694.912.312 584.131.574TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-24.780 -27.383TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ694.887.532 584.104.191YATIRIM GELİRLERİ737.192.342 662.995.479Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 208.031.702 198.964.567Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 108.786.702 71.670.639Finansal Yatırımların Değerlemesi26 26.861.169 6.785.384Kambiyo Karları36 316.242.743 230.548.082İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 77.270.026 155.026.807Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-797.720.190 -704.762.152Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 -7.903.988 -8.316.084Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -23.797.155 -16.145.073Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -29.581.117 -8.798.476Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-398.064.435 -476.255.314Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)36 -285.747.047 -161.736.401Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -52.626.448 -33.510.804Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -84.386.110 -50.081.939Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -70.031.673 -30.294.342Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 1.758.500 1.356.101Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 -5.282.333 18.330.425Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47 1.507.077 1.374.123Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -12.337.681 -40.848.246Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 432.342.886 366.358.436Dönem Karı veya Zararı549.973.574 492.255.579Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -117.630.688 -125.897.143Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları432.342.886 366.358.436Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri6.711.087.724 4.634.970.139Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriEmeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriSigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-5.816.337.322 -3.802.854.511Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit894.750.402 832.115.628Faiz Ödemeleri (-)Gelir Vergisi Ödemeleri (-)35 -146.848.601 -85.306.670Diğer Nakit Girişleri8.743.478 1.361.178Diğer Nakit Çıkışları (-)-349.116.447 -199.640.045Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit407.528.832 548.530.091YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı871.843 434.393Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -36.769.539 -29.696.762Mali Varlık İktisabı (-)-3.507.581.110 -1.825.273.019Mali Varlıkların Satışı3.224.229.564 1.209.995.140Alınan Faiz332.868.763 390.861.575Alınan TemettülerDiğer Nakit GirişleriDiğer Nakit Çıkışları (-)11.850.519 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit25.470.040 -253.678.673FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracıKredilerle İlgili Nakit GirişleriFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -15.518.592 -9.560.804Ödenen Temettüler (-)38 -201.960.000 -201.960.000Diğer Nakit GirişleriDiğer Nakit Çıkışları (-)20 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-217.478.592 -211.520.804KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-52.678.170 -15.024.795Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış162.842.110 68.305.819Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.831.766.957 1.763.461.138Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.994.609.067 1.831.766.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.1 0 0 17.227.311 0 0 0 0 0 0 0 17.227.311Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -916.194 0 0 -916.194Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 366.358.436 0 366.358.436Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Yeni Bakiye306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.5 0 0 -5.147.085 0 0 0 0 0 0 0 -5.147.085Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -932.990 0 0 -932.990Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 432.342.886 0 432.342.886Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.514 -164.398.436 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906832BIST