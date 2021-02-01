***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
01.02.2021 22:41
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.270.224.400 2.063.042.512
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.600.368.638 1.356.583.321
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 669.855.762 706.459.191
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 1.744.245.833 1.330.189.267
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.473.530.640 702.749.632
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 205.527.370 34.881.722
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 63.234.980 590.751.326
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.952.843 1.806.587
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 1.119.739.438 760.619.614
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 1.125.530.327 770.022.957
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -17.859.556 -18.093.784
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 179.509.326 142.028.430
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -167.471.613 -133.368.943
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
178.735 160.165
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
178.735 160.165
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
22.669.699 17.597.262
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
979.217 802.322
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 21.690.482 16.794.940
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 339.865.524 294.531.083
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 334.192.509 291.440.909
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
230.751 9.950
Gelir Tahakkukları
468.610 510.490
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 4.973.654 2.569.734
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.314.724 7.623.377
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.312.182 7.610.410
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
2.520 12.945
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
5.499.238.353 4.473.763.280
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 43.502.027 49.455.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 170.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 30.431.171 27.612.750
Motorlu Taşıtlar
6 2.720.001 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.682.557 21.347.617
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 41.129.271 34.372.885
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -54.059.542 -38.367.727
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 57.223.537 60.569.259
Haklar
8 161.424.844 134.184.258
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -113.365.102 -77.104.087
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 9.163.795 3.489.088
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
61.469 149.980
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 61.469 149.980
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
20.173.371 23.935.685
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 20.173.371 23.935.685
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
120.960.404 134.109.977
TOPLAM VARLIKLAR
5.620.198.757 4.607.873.257
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
80.005.619 64.584.250
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 13.524.088 12.599.956
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.146.671 -8.793.389
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 72.628.202 60.777.683
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
765.628.607 554.050.816
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 765.628.607 554.050.816
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
457.900 287.654
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
456.757 286.511
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
151.909.107 147.073.119
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 8.186.217 3.002.608
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 45.560.203 42.392.477
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 98.162.687 101.678.034
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
3.067.714.264 2.515.041.331
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.627.711.840 1.405.431.056
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 23.860.001 14.410.790
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.416.138.827 1.095.191.072
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 3.596 8.413
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
77.151.855 93.440.050
Ödenecek Vergi ve Fonlar
53.293.686 40.384.078
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 238.630 219.015
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.472 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 117.630.688 125.897.143
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -94.016.621 -73.065.163
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
70.812.935 59.947.386
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 70.812.935 59.947.386
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 154.948.180 144.643.673
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 149.596.174 115.046.314
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 5.352.006 29.597.359
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.368.628.702 3.579.068.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
21.514.606 25.943.674
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 28.360.104 36.383.769
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.845.498 -10.440.095
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
97.988.544 97.139.342
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.418.276 1.446.871
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 96.570.268 95.692.471
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
9.095.078 7.052.711
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 9.095.078 7.052.711
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
128.598.228 130.135.727
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
207.289.147 48.970.786
Yasal Yedekler
15 82.866.210 45.882.288
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
128.432.529 1.018.015
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -5.451.203 -4.518.213
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 1.441.549 6.588.634
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 432.342.886 366.358.436
Dönem Net Karı
432.342.886 366.358.436
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.122.971.827 898.669.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
5.620.198.757 4.607.873.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
3.195.233.664 2.752.233.105
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.736.913.645 2.243.324.247
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 2.968.643.640 2.602.337.798
Brüt Yazılan Primler (+)
24 5.272.142.057 4.473.559.840
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -2.158.874.282 -1.736.056.065
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -144.624.135 -135.165.977
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-222.280.784 -365.255.818
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -570.226.066 -586.816.135
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 342.397.103 198.196.693
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 5.548.179 23.363.624
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.449.211 6.242.267
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -766.252.653 -36.709.082
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 756.803.442 42.951.349
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
398.064.435 476.255.314
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.881.937 5.678.324
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
7.881.937 5.678.324
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
52.373.647 26.975.220
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.500.321.352 -2.168.101.531
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.780.826.247 -1.544.397.091
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.459.886.826 -1.298.615.714
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.230.601.779 -2.112.547.994
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 770.714.953 813.932.280
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -320.939.421 -245.781.377
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-714.476.425 -701.073.116
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 393.537.004 455.291.739
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 4.817 88.642
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 444.668 61.262.144
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -439.851 -61.173.502
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -877.797 -13.343.901
Faaliyet Giderleri (-)
32 -597.730.905 -512.963.572
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -120.891.220 -97.485.609
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -120.891.220 -97.485.609
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
694.912.312 584.131.574
HAYAT TEKNİK GELİR
128.906 130.771
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
128.906 130.771
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-153.686 -158.154
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-182.281 -184.919
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-173.947 -177.561
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-173.947 -177.561
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -8.334 -7.358
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-8.334 -7.358
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
28.595 26.765
Matematik Karşılıklar (-)
28.595 26.765
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
25.736 24.088
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
2.859 2.677
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-24.780 -27.383
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
694.912.312 584.131.574
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-24.780 -27.383
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
694.887.532 584.104.191
YATIRIM GELİRLERİ
737.192.342 662.995.479
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 208.031.702 198.964.567
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 108.786.702 71.670.639
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 26.861.169 6.785.384
Kambiyo Karları
36 316.242.743 230.548.082
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 77.270.026 155.026.807
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-797.720.190 -704.762.152
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 -7.903.988 -8.316.084
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -23.797.155 -16.145.073
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -29.581.117 -8.798.476
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-398.064.435 -476.255.314
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -285.747.047 -161.736.401
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -52.626.448 -33.510.804
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -84.386.110 -50.081.939
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -70.031.673 -30.294.342
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 1.758.500 1.356.101
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 -5.282.333 18.330.425
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 1.507.077 1.374.123
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -12.337.681 -40.848.246
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 432.342.886 366.358.436
Dönem Karı veya Zararı
549.973.574 492.255.579
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -117.630.688 -125.897.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
432.342.886 366.358.436
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
6.711.087.724 4.634.970.139
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-5.816.337.322 -3.802.854.511
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
894.750.402 832.115.628
Faiz Ödemeleri (-)
0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -146.848.601 -85.306.670
Diğer Nakit Girişleri
8.743.478 1.361.178
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-349.116.447 -199.640.045
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
407.528.832 548.530.091
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
871.843 434.393
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -36.769.539 -29.696.762
Mali Varlık İktisabı (-)
-3.507.581.110 -1.825.273.019
Mali Varlıkların Satışı
3.224.229.564 1.209.995.140
Alınan Faiz
332.868.763 390.861.575
Alınan Temettüler
0
Diğer Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
11.850.519 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
25.470.040 -253.678.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -15.518.592 -9.560.804
Ödenen Temettüler (-)
38 -201.960.000 -201.960.000
Diğer Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
20 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-217.478.592 -211.520.804
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-52.678.170 -15.024.795
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
162.842.110 68.305.819
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.831.766.957 1.763.461.138
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.994.609.067 1.831.766.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.1 0 0 17.227.311 0 0 0 0 0 0 0 17.227.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -916.194 0 0 -916.194
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 366.358.436 0 366.358.436
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Yeni Bakiye
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.5 0 0 -5.147.085 0 0 0 0 0 0 0 -5.147.085
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -932.990 0 0 -932.990
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 432.342.886 0 432.342.886
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.514 -164.398.436 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906832
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