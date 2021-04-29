***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.143.892.245 2.270.224.400Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.268.378.435 1.600.368.638Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 875.513.810 669.855.762Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 1.978.222.865 1.744.245.833Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 1.280.084.253 1.473.530.640Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 442.192.281 205.527.370Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 254.182.881 63.234.980Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.763.450 1.952.843Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 1.073.267.553 1.119.739.438Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 1.081.127.167 1.125.530.327Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -20.680.019 -17.859.556Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 191.462.422 179.509.326Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -178.672.971 -167.471.613İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR216.351 178.735Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar216.351 178.735İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR15.026.722 22.669.699Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.042.145 979.217Diğer Çeşitli Alacaklar47 13.984.577 21.690.482Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 380.964.972 339.865.524Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 373.342.056 334.192.509Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 230.751Gelir Tahakkukları3.389.736 468.610Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 4.233.180 4.973.654DİĞER CARİ VARLIKLAR2.432.116 2.314.724Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar2.395.080 2.312.182Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları37.014 2.520Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI5.594.022.824 5.499.238.353CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 40.704.596 43.502.027Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 30.284.739 30.431.171Motorlu Taşıtlar6 3.683.244 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.717.957 21.682.557Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 41.129.271 41.129.271Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -57.709.184 -54.059.542Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 58.367.812 57.223.537Haklar8 167.761.707 161.424.844Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -120.020.477 -113.365.102Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 10.626.582 9.163.795GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI40.018 61.469Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 40.018 61.469DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR25.443.452 20.173.371Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 25.443.452 20.173.371Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI124.555.878 120.960.404TOPLAM VARLIKLAR5.718.578.702 5.620.198.757YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR25.704.113 80.005.619Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 13.247.550 13.524.088Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -5.708.507 -6.146.671Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 18.165.070 72.628.202ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR797.086.076 765.628.607Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 797.086.076 765.628.607Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR104.480.221 457.900Ortaklara Borçlar104.041.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar439.078 456.757Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR132.122.094 151.909.107Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 10.034.196 8.186.217Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 42.768.861 45.560.203Diğer Çeşitli Borçlar19.1 79.319.037 98.162.687Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI3.364.296.628 3.067.714.264Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.771.587.913 1.627.711.840Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 25.503.506 23.860.001Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.567.201.615 1.416.138.827İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 3.594 3.596Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI71.221.203 77.151.855Ödenecek Vergi ve Fonlar40.022.569 53.293.687Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 326.006 238.630Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler11.882.763 5.472Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 18.989.865 117.630.687Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 0 -94.016.621Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR58.973.520 70.812.935Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 58.973.520 70.812.935GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 182.523.678 154.948.180Ertelenmiş Üretim Gelirleri19.1 182.523.678 149.596.174Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 0 5.352.006Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.736.407.768 4.368.628.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR19.340.570 21.514.606Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 24.926.539 28.360.104Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -5.585.969 -6.845.498Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI101.714.342 97.988.544Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.413.590 1.418.276Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 100.300.752 96.570.268DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR10.246.238 9.095.078Kıdem Tazminatı Karşılığı22 10.246.238 9.095.078Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI131.301.150 128.598.228ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye15 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 90.989.327Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 90.989.327Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ291.705.985 207.289.147Yasal Yedekler15 111.936.210 82.866.210Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler225.705.415 128.432.529Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -6.123.732 -5.451.203Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 -39.811.970 1.441.549Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI75.824.005 432.342.886Dönem Net Karı75.824.005 432.342.886Dönem Net Zararı ( -)37 0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI850.869.784 1.122.971.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE5.718.578.702 5.620.198.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR937.666.366 754.219.127Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)771.780.292 654.069.512Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 917.299.870 676.265.447Brüt Yazılan Primler (+)24 1.577.955.625 1.233.591.381Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -617.878.687 -524.247.130SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -42.777.068 -33.078.804Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-143.876.073 -20.143.054Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -224.447.487 -133.584.990Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 75.188.377 114.434.135Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 5.383.037 -992.199Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.643.505 -2.052.881Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 81.583.215 -40.096.834Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -83.226.720 38.043.953Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri154.833.145 87.049.489Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)4.058.465 1.589.250Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)4.058.465 1.589.250Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)6.994.464 11.510.876HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-805.113.377 -605.646.946Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-598.752.323 -435.195.621Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-447.689.534 -347.969.026Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-683.811.028 -521.600.912Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 236.121.494 173.631.886Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -151.062.789 -87.226.595Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-487.887.608 -128.255.105Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 336.824.819 41.028.510İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 2 -10İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 23.714 -12.555İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -23.712 12.545Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -3.730.484 2.824.462Faaliyet Giderleri (-)32 -167.654.671 -147.040.496Diğer Teknik Giderler (-)47 -34.975.901 -26.235.281Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -34.975.901 -26.235.281Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI132.552.989 148.572.181HAYAT TEKNİK GELİR31.817 32.519Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri31.817 32.519Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-28.541 -27.804Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-33.227 -30.204Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-33.227 -29.234Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-33.227 -29.234Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 0 -970Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 -970Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)4.686 2.400Matematik Karşılıklar (-)4.686 2.400Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)4.217 2.160Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar469 240Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT3.276 4.715EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI132.552.989 148.572.181TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT3.276 4.715TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ132.556.265 148.576.896YATIRIM GELİRLERİ281.630.322 130.246.512Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 91.718.371 35.999.573Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 29.722.370 16.533.932Finansal Yatırımların Değerlemesi26 15.586.122 2.557.318Kambiyo Karları36 127.161.253 22.338.623İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 17.442.206 52.817.066Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri-1.697.693 -2.089.229Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -9.840.914 -3.021.786Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -8.232.740 -677.614Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-154.833.145 -87.049.489Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)36 -110.033.342 -40.228.931Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -10.600.281 -9.912.186Diğer Yatırım Giderleri (-)