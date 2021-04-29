***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
29.04.2021 07:42
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.143.892.245 2.270.224.400
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.268.378.435 1.600.368.638
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 875.513.810 669.855.762
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 1.978.222.865 1.744.245.833
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.280.084.253 1.473.530.640
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 442.192.281 205.527.370
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 254.182.881 63.234.980
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.763.450 1.952.843
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 1.073.267.553 1.119.739.438
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 1.081.127.167 1.125.530.327
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -20.680.019 -17.859.556
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 191.462.422 179.509.326
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -178.672.971 -167.471.613
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
216.351 178.735
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
216.351 178.735
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
15.026.722 22.669.699
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.042.145 979.217
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 13.984.577 21.690.482
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 380.964.972 339.865.524
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 373.342.056 334.192.509
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 230.751
Gelir Tahakkukları
3.389.736 468.610
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 4.233.180 4.973.654
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.432.116 2.314.724
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.395.080 2.312.182
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
37.014 2.520
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
5.594.022.824 5.499.238.353
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 40.704.596 43.502.027
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 30.284.739 30.431.171
Motorlu Taşıtlar
6 3.683.244 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.717.957 21.682.557
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 41.129.271 41.129.271
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -57.709.184 -54.059.542
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 58.367.812 57.223.537
Haklar
8 167.761.707 161.424.844
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -120.020.477 -113.365.102
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 10.626.582 9.163.795
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
40.018 61.469
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 40.018 61.469
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
25.443.452 20.173.371
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 25.443.452 20.173.371
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
124.555.878 120.960.404
TOPLAM VARLIKLAR
5.718.578.702 5.620.198.757
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
25.704.113 80.005.619
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 13.247.550 13.524.088
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -5.708.507 -6.146.671
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 18.165.070 72.628.202
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
797.086.076 765.628.607
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 797.086.076 765.628.607
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
104.480.221 457.900
Ortaklara Borçlar
104.041.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
439.078 456.757
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
132.122.094 151.909.107
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 10.034.196 8.186.217
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 42.768.861 45.560.203
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 79.319.037 98.162.687
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
3.364.296.628 3.067.714.264
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.771.587.913 1.627.711.840
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 25.503.506 23.860.001
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.567.201.615 1.416.138.827
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 3.594 3.596
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
71.221.203 77.151.855
Ödenecek Vergi ve Fonlar
40.022.569 53.293.687
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 326.006 238.630
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
11.882.763 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 18.989.865 117.630.687
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 0 -94.016.621
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
58.973.520 70.812.935
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 58.973.520 70.812.935
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 182.523.678 154.948.180
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 182.523.678 149.596.174
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 5.352.006
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.736.407.768 4.368.628.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
19.340.570 21.514.606
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 24.926.539 28.360.104
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -5.585.969 -6.845.498
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
101.714.342 97.988.544
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.413.590 1.418.276
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 100.300.752 96.570.268
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
10.246.238 9.095.078
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 10.246.238 9.095.078
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
131.301.150 128.598.228
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
291.705.985 207.289.147
Yasal Yedekler
15 111.936.210 82.866.210
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
225.705.415 128.432.529
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -6.123.732 -5.451.203
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -39.811.970 1.441.549
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
75.824.005 432.342.886
Dönem Net Karı
75.824.005 432.342.886
Dönem Net Zararı ( -)
37 0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
850.869.784 1.122.971.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
5.718.578.702 5.620.198.757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
937.666.366 754.219.127
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
771.780.292 654.069.512
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 917.299.870 676.265.447
Brüt Yazılan Primler (+)
24 1.577.955.625 1.233.591.381
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -617.878.687 -524.247.130
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -42.777.068 -33.078.804
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-143.876.073 -20.143.054
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -224.447.487 -133.584.990
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 75.188.377 114.434.135
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 5.383.037 -992.199
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.643.505 -2.052.881
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 81.583.215 -40.096.834
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -83.226.720 38.043.953
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
154.833.145 87.049.489
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.058.465 1.589.250
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.058.465 1.589.250
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
6.994.464 11.510.876
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-805.113.377 -605.646.946
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-598.752.323 -435.195.621
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-447.689.534 -347.969.026
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-683.811.028 -521.600.912
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 236.121.494 173.631.886
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -151.062.789 -87.226.595
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-487.887.608 -128.255.105
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 336.824.819 41.028.510
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 2 -10
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 23.714 -12.555
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -23.712 12.545
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -3.730.484 2.824.462
Faaliyet Giderleri (-)
32 -167.654.671 -147.040.496
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -34.975.901 -26.235.281
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -34.975.901 -26.235.281
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
132.552.989 148.572.181
HAYAT TEKNİK GELİR
31.817 32.519
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
31.817 32.519
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-28.541 -27.804
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-33.227 -30.204
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-33.227 -29.234
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-33.227 -29.234
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 0 -970
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 -970
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.686 2.400
Matematik Karşılıklar (-)
4.686 2.400
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
4.217 2.160
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
469 240
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
3.276 4.715
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
132.552.989 148.572.181
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
3.276 4.715
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
132.556.265 148.576.896
YATIRIM GELİRLERİ
281.630.322 130.246.512
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 91.718.371 35.999.573
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 29.722.370 16.533.932
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 15.586.122 2.557.318
Kambiyo Karları
36 127.161.253 22.338.623
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 17.442.206 52.817.066
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
-1.697.693 -2.089.229
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -9.840.914 -3.021.786
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -8.232.740 -677.614
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-154.833.145 -87.049.489
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -110.033.342 -40.228.931
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -10.600.281 -9.912.186
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0