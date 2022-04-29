***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.805.358.410 2.194.391.593Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 865.104.468 1.182.736.630Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 940.253.942 1.011.654.963Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 6.454.765Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.879.337 1.874.466Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 1.756.050.072 1.548.287.773Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 1.763.543.472 1.555.532.867Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -32.509.499 -19.642.726Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 271.176.058 241.838.830Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -246.190.913 -229.472.152İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR17.384 216.109Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar17.384 216.109İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.506.887 29.521.449Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.219.112 1.217.576Diğer Çeşitli Alacaklar47 11.287.775 28.303.873Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 560.902.541 450.435.963Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 520.965.907 442.876.267Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları16.920.066 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 23.016.568 7.559.696DİĞER CARİ VARLIKLAR2.040.497 2.975.608Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar1.969.627 2.968.911Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları70.848 6.675Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI7.616.876.704 7.187.858.141CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 40.358.469 39.925.319Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 5.329 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 34.747.151 31.263.486Motorlu Taşıtlar6 1.878.421 1.878.421Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 23.621.962 23.807.488Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 45.750.024 43.374.169Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -65.644.418 -61.996.814Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 121.485.113 112.572.496Haklar8 235.551.140 223.788.042Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -150.347.767 -141.527.231Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 36.281.740 30.311.685GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI118.522 138.005Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 118.522 138.005DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR108.655.424 47.368.754Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 108.655.424 47.368.754Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI270.617.528 200.004.574TOPLAM VARLIKLAR7.887.494.232 7.387.862.715YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR124.303.182 132.802.013Kredi Kuruluşlarına Borçlar85.910.417 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 23.664.189 21.532.058Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.949.324 -6.563.640Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 21.677.900 117.833.595ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR1.461.336.373 1.243.900.854Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 1.461.336.373 1.243.900.854Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR7.613 54.225Ortaklara Borçlar1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar6.470 53.082Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR232.809.217 268.375.699Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 21.107.375 19.120.708Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 53.609.938 60.198.675Diğer Çeşitli Borçlar19.1 158.091.904 189.056.316Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI4.650.868.073 4.073.613.556Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 2.231.846.778 2.012.331.492Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 291.595.209 93.325.083Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 2.127.424.597 1.967.951.413İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 1.489 5.568Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI82.027.740 124.706.305Ödenecek Vergi ve Fonlar76.266.383 99.431.502Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 413.168 235.747Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler5.472 5.472Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 105.330.567 105.330.567Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -99.987.850 -80.296.983Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR63.927.009 62.941.823Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 63.927.009 62.941.823GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 325.117.288 286.416.187Ertelenmiş Üretim Gelirleri19.1 325.117.288 236.564.242Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 0 49.851.945Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.940.396.730 6.192.810.897UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR10.737.192 12.595.616Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.906.150 15.802.373Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -2.168.958 -3.206.757Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI126.136.638 119.053.554Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.330.677 1.343.509Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 124.805.961 117.710.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR14.980.679 14.112.606Kıdem Tazminatı Karşılığı22 14.980.679 14.112.606Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI151.854.509 145.761.776ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE612.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye15 612.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ0 90.989.327Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 0 90.989.327Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ273.654.989 298.983.608Yasal Yedekler15 111.936.210 111.936.210Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler200.091.506 225.705.415Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -9.128.513 -8.518.554Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 -29.244.276 -30.139.525Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI163.920.341 163.920.341GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI-254.332.337 189.396.766Dönem Net Karı0 189.396.766Dönem Net Zararı ( -)37 -254.332.337 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI795.242.993 1.049.290.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE7.887.494.232 7.387.862.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.049.055.893 937.666.366Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)749.634.508 771.780.292Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.167.419.921 917.299.870Brüt Yazılan Primler (+)24 2.481.678.826 1.577.955.625Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -1.260.640.685 -617.878.687SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -53.618.220 -42.777.068Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-219.515.287 -143.876.073Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -635.441.445 -224.447.487Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 408.706.834 75.188.377Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 7.219.324 5.383.037Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-198.270.126 -1.643.505Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 -153.515.428 81.583.215Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -44.754.698 -83.226.720Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri284.789.414 154.833.145Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)7.217.743 4.058.465Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)7.217.743 4.058.465Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)7.414.228 6.994.464HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.342.268.614 -783.622.194Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.083.896.610 -577.261.140Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-924.420.823 -447.689.534Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.290.925.290 -683.811.028Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 366.504.467 236.121.494Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -159.475.787 -129.571.606Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-386.916.748 -384.569.005Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 227.440.961 254.997.399İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 4.079 2İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 420.712 23.714İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -416.633 -23.712Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -7.095.916 -3.730.484Faaliyet Giderleri (-)32 -210.237.218 -167.654.671Diğer Teknik Giderler (-)47 -41.042.949 -34.975.901Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -41.042.949 -34.975.901Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-293.212.721 154.044.172HAYAT TEKNİK GELİR30.121 31.817Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri30.121 31.817Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş KarlarDiğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)HAYAT TEKNİK GİDER-22.821 -28.541Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-35.653 -33.227Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-38.257 -33.227Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-38.257 -33.227Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 2.604 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)2.604 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)12.832 4.686Matematik Karşılıklar (-)12.832 4.686Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)11.549 4.217Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar1.283 469Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT7.300 3.276EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-293.212.721 154.044.172TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT7.300 3.276TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ-293.205.421 154.047.448YATIRIM GELİRLERİ507.988.871 281.630.322Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 103.791.453 91.718.371Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 21.074.141 29.722.370Finansal Yatırımların Değerlemesi26 71.297.578 15.586.122Kambiyo Karları36 245.819.858 127.161.253İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 66.005.841 17.442.206Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-526.105.524 -295.238.115Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 -4.761.584 -1.697.693Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -3.235.094 -9.840.914Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -3.154.885 -8.232.740Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-284.789.414 -154.833.145Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)36 -216.809.480 -110.033.342Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -13.355.067 -10.600.281Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 56.989.737 -34.944.531Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -7.558.692 -23.309.429Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 4.194.993 2.337.614Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 62.825.827 -10.584.226Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47 2.755.485 240.271Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -5.227.876 -3.628.761Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 -254.332.337 91.942.392Dönem Karı veya Zararı-254.332.337 105.495.124Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 0 -13.552.732Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları-254.332.337 91.942.392Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.283.324.052 1.987.443.950Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriEmeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriSigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-3.207.912.768 -1.811.194.974Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit75.411.284 176.248.976Gelir Vergisi Ödemeleri (-)35 -19.690.867 -18.176.934Diğer Nakit Girişleri5.546.052 3.204.916Diğer Nakit Çıkışları (-)-177.177.371 -163.528.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-115.910.902 -2.252.038YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı1.906.728 302.484Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -21.344.777 -7.991.102Mali Varlık İktisabı (-)-1.060.112.637 -1.234.366.801Mali Varlıkların Satışı642.139.792 1.064.694.860Alınan Faiz189.902.272 92.220.770Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri-96.155.695 0Diğer Nakit Çıkışları (-)-54.463.132Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-343.664.317 -139.602.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIKredilerle İlgili Nakit Girişleri85.910.417Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -5.823.882 -3.710.103Ödenen Temettüler (-)38 0 -201.960.000Diğer Nakit GirişleriDiğer Nakit Çıkışları (-)20 -3.044.444Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit77.042.091 -205.670.103KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ3.848.413 -11.937.944Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-378.684.715 -359.463.006Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.777.272.887 1.994.609.067Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.398.588.172 1.635.146.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.826Muhasebe Politikasında Değişiklikler77.569.874 77.569.874Yeni Bakiye306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 163.920.341 1.200.541.701Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 -41.253.519 0 0 0 0 0 0 0 -41.253.519Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -672.529 0 0 -672.529Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 91.942.392 0 91.942.392Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 29.070.000 0 97.272.886 -126.342.886 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -39.811.970 0 0 111.936.210 62 310.571.010 91.942.391 163.920.341 944.558.045Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -30.139.525 0 0 111.936.210 62 308.176.188 189.396.766 163.920.341 1.049.290.042Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -30.139.525 0 0 111.936.210 62 308.176.188 189.396.766 163.920.341 1.049.290.042Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan306.000.000 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 895.249 0 0 0 0 0 0 0 895.249Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -609.961 0 0 -609.961Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -254.332.337 0 -254.332.337Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 189.396.766 -189.396.766 0 0Dönem Sonu Bakiyesi612.000.000 0 -29.244.276 0 0 111.936.210 62 190.962.993 -254.332.337 163.920.341 795.242.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026012BIST