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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

31.10.2022 06:52
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.722.135.227 2.194.391.593
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.265.479.996 1.182.736.630
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 456.655.231 1.011.654.963
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 5.601.177.136 2.962.029.646
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 3.222.643.472 1.216.091.948
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 1.303.617.788 1.737.608.467
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 1.073.014.261 6.454.765
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.901.615 1.874.466
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 2.040.963.860 1.548.287.773
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 2.051.432.216 1.555.532.867
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -51.156.207 -19.642.726
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 352.107.751 241.838.830
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -311.450.854 -229.472.152
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
17.384 216.109
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
17.384 216.109
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
26.353.913 29.521.449
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.219.112 1.217.576
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 25.134.801 28.303.873
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 679.761.393 450.435.963
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 668.786.633 442.876.267
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
1.378.112 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 9.596.648 7.559.696
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.925.653 2.975.608
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35 2.834.888 2.968.911
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
90.743 6.675
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
10.073.334.566 7.187.858.141
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,50 37.331.643 % 10,00  
EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
VERUS 89,85 55.477.343 % 9,98  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5732 18,5927 % 0,07  
Euro 18,4845 18,5632 % 0,14  
Sterlin 21,4920 21,5998 % -0,11  
Frank 18,5746 18,6865 % -0,04  
Riyal 4,9332 4,9579 % 0,09  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 -0,43  
Altın Gr. 982 982 -0,65  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.593 6.688 -48,00  
Yarım 3.212 3.271 -23,00  
Çeyrek 1.611 1.635 -12,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,21 -0,07  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,05  
B. Petrol 93,04 93,04 -0,73  
Seans Raporu 12:35
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