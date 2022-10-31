***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.722.135.227 2.194.391.593Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.265.479.996 1.182.736.630Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 456.655.231 1.011.654.963Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 5.601.177.136 2.962.029.646Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 3.222.643.472 1.216.091.948Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 1.303.617.788 1.737.608.467Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 1.073.014.261 6.454.765Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.901.615 1.874.466Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 2.040.963.860 1.548.287.773Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 2.051.432.216 1.555.532.867Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -51.156.207 -19.642.726Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 352.107.751 241.838.830Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -311.450.854 -229.472.152İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR17.384 216.109Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar17.384 216.109İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR26.353.913 29.521.449Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.219.112 1.217.576Diğer Çeşitli Alacaklar47 25.134.801 28.303.873Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 679.761.393 450.435.963Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 668.786.633 442.876.267Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları1.378.112 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 9.596.648 7.559.696DİĞER CARİ VARLIKLAR2.925.653 2.975.608Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar35 2.834.888 2.968.911Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları90.743 6.675Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI10.073.334.566 7.187.858.141CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan AlacaklarBIST