***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.053.472.377 2.194.391.593Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.596.817.146 1.182.736.630Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 456.655.231 1.011.654.963Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 5.270.363.167 2.962.029.646Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 3.222.643.472 1.216.091.948Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 1.303.617.788 1.737.608.467Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 742.200.292 6.454.765Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.901.615 1.874.466Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 2.040.963.860 1.548.287.773Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 2.051.432.216 1.555.532.867Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -51.156.207 -19.642.726Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 352.107.751 241.838.830Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -311.450.854 -229.472.152İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR17.384 216.109Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar17.384 216.109İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR26.353.913 29.521.449Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.219.112 1.217.576Diğer Çeşitli Alacaklar47 25.134.801 28.303.873Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 679.761.393 450.435.963Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 668.786.633 442.876.267Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları1.378.112 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 9.596.648 7.559.696DİĞER CARİ VARLIKLAR2.925.653 2.975.608Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar35 2.834.888 2.968.911Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları90.743 6.675Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI10.073.857.747 7.187.858.141CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler9 0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9 0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 46.359.193 39.925.319Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 5.329 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 39.569.052 31.263.486Motorlu Taşıtlar6 1.878.421 1.878.421Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 24.082.789 23.807.488Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 57.696.618 43.374.169Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -76.873.016 -61.996.814Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil6 0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 145.492.549 112.572.496Haklar8 269.383.907 223.788.042Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -168.834.247 -141.527.231Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 44.942.889 30.311.685GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI110.304 138.005Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 110.304 138.005DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR232.343.316 47.368.754Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 232.343.316 47.368.754Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI424.305.362 200.004.574TOPLAM VARLIKLAR10.498.163.109 7.387.862.715YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR401.232.652 132.802.013Kredi Kuruluşlarına Borçlar20 359.201.153 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 29.088.179 21.532.058Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -8.056.680 -6.563.640Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 21.000.000 117.833.595ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR1.391.602.829 1.243.900.854Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 1.391.602.829 1.243.900.854Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR146.792 54.225Ortaklara Borçlar12.2 1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar145.649 53.082Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR235.078.856 268.375.699Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 26.865.212 19.120.708Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 58.371.430 60.198.675Diğer Çeşitli Borçlar19.1 149.842.214 189.056.316Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI6.438.600.098 4.073.613.556Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 3.279.925.316 2.012.331.492Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 555.375.710 93.325.083Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 2.603.295.523 1.967.951.413İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 3.549 5.568Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI97.194.467 124.706.305Ödenecek Vergi ve Fonlar96.739.154 99.431.502Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 449.841 235.747Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler5.472 5.472Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 0 105.330.567Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 0 -80.296.983Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR103.341.974 62.941.823Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 103.341.974 62.941.823GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 349.966.046 286.416.187Ertelenmiş Üretim Gelirleri17.16 349.966.046 236.564.242Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 0 49.851.945Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.017.163.949 6.192.810.897UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR11.789.252 12.595.616Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 13.064.771 15.802.373Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -1.275.519 -3.206.757Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI143.952.635 119.053.554Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.327.477 1.343.509Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 142.625.158 117.710.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR21.166.000 14.112.606Kıdem Tazminatı Karşılığı22 21.166.000 14.112.606Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI176.907.887 145.761.776ÖZ -153.616 -31.831 -49.307Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-107.013 -153.616 -31.831 -49.307Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 2.604 352 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)2.604 352 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)16.032 63.997 1.600 14.419Matematik Karşılıklar (-)16.032 63.997 1.600 14.419Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)14.429 57.597 1.440 12.977Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar1.603 6.400 160 1.442Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT1.540 4.661 -351 -4.212EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-419.340.355 397.242.119 121.761.092 109.588.681TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT1.540 4.661 -351 -4.212TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ-419.338.815 397.246.780 121.760.741 109.584.469YATIRIM GELİRLERİ1.847.500.008 703.271.296 750.436.753 245.732.494Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 357.320.151 256.324.626 126.941.412 82.682.692Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 235.685.628 51.687.494 178.413.014 14.025.118Finansal Yatırımların Değerlemesi26 125.790.439 55.959.629 10.151.228 26.861.470Kambiyo Karları36 1.061.762.945 261.488.284 416.429.809 75.907.278İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 ve 26 66.940.845 77.811.263 18.501.290 46.255.936Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-1.920.080.599 -741.599.144 -780.312.641 -258.750.317Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 -29.704.150 -4.792.404 -14.463.159 -1.440.435Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -8.636.151 -1.068.947 -3.211.152 1.799.493Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -24.303.510 -18.409.702 -12.537.682 -7.523.797Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-1.154.226.628 -460.856.145 -529.484.235 -166.035.606Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)36 -659.750.724 -223.123.255 -204.620.689 -74.153.548Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -43.459.436 -33.348.691 -15.995.724 -11.396.424Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 97.020.373 -19.454.590 -40.884.485 -11.784.526Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -15.550.540 -20.380.463 -3.713.938 -4.375.093Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 5.874.268 3.191.069 -239.361 -94.316Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 159.787.645 8.228.295 13.661.981 -4.053.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 ve 47 0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47 9.172.811 842.642 147.982 494.595Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -62.263.811 -11.336.133 -50.741.149 -3.756.190Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 -394.899.033 253.279.231 51.000.368 66.801.221Dönem Karı veya Zararı-394.899.033 339.464.342 51.000.368 84.782.120Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 0 -86.185.111 0 -17.980.899Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları-394.899.033 253.279.231 51.000.368 66.801.221Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11.221.451.581 5.446.948.905Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriEmeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit GirişleriSigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-9.911.242.877 -4.845.377.589Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.310.208.704 601.571.316Faiz Ödemeleri (-)Gelir Vergisi Ödemeleri (-)35 -25.033.584 -87.911.798Diğer Nakit Girişleri23.986.641 6.368.982Diğer Nakit Çıkışları (-)-494.251.875 -262.087.928Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit814.909.886 257.940.572YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 2.293.073 1.304.540Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -69.507.769 -49.974.847Mali Varlık İktisabı (-)-6.609.077.875 -2.385.021.670Mali Varlıkların Satışı4.527.662.029 2.044.378.330Alınan Faiz636.881.582 390.602.864Alınan TemettülerDiğer Nakit GirişleriDiğer Nakit Çıkışları (-)-96.833.595 -58.052.739Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-1.608.582.555 -56.763.522FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracıKredilerle İlgili Nakit Girişleri20 359.201.153 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -13.546.888 -10.704.974Ödenen Temettüler (-)38 -306.000.000Diğer Nakit Girişleri20 720.000.000 0Diğer Nakit Çıkışları (-)-23.529.433 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.042.124.832 -316.704.974KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ1.885.375 36.568.056Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış250.337.538 -78.959.868Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.777.272.887 1.994.609.067Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.027.610.425 1.915.649.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınl Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.826 0 1.122.971.826Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.569.874 77.569.874 0 77.569.874Yeni Bakiye306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 163.920.341 1.200.541.701 0 1.200.541.701Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.1 0 0 -15.478.078 0 0 0 0 0 0 0 -15.478.078 0 -15.478.078Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.184.309 0 0 -1.184.309 0 -1.184.309Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 253.279.231 0 253.279.231 0 253.279.231Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000