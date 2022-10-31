***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
31.10.2022 06:52
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.053.472.377 2.194.391.593
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.596.817.146 1.182.736.630
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 456.655.231 1.011.654.963
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 5.270.363.167 2.962.029.646
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 3.222.643.472 1.216.091.948
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 1.303.617.788 1.737.608.467
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 742.200.292 6.454.765
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.901.615 1.874.466
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 2.040.963.860 1.548.287.773
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 2.051.432.216 1.555.532.867
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -51.156.207 -19.642.726
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 352.107.751 241.838.830
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -311.450.854 -229.472.152
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
17.384 216.109
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
17.384 216.109
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
26.353.913 29.521.449
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.219.112 1.217.576
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 25.134.801 28.303.873
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 679.761.393 450.435.963
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 668.786.633 442.876.267
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
1.378.112 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 9.596.648 7.559.696
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.925.653 2.975.608
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35 2.834.888 2.968.911
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
90.743 6.675
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
10.073.857.747 7.187.858.141
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
9 0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 46.359.193 39.925.319
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.329 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 39.569.052 31.263.486
Motorlu Taşıtlar
6 1.878.421 1.878.421
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 24.082.789 23.807.488
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 57.696.618 43.374.169
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -76.873.016 -61.996.814
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
6 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 145.492.549 112.572.496
Haklar
8 269.383.907 223.788.042
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -168.834.247 -141.527.231
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 44.942.889 30.311.685
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
110.304 138.005
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 110.304 138.005
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
232.343.316 47.368.754
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 232.343.316 47.368.754
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
424.305.362 200.004.574
TOPLAM VARLIKLAR
10.498.163.109 7.387.862.715
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
401.232.652 132.802.013
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
20 359.201.153 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 29.088.179 21.532.058
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.056.680 -6.563.640
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 21.000.000 117.833.595
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
1.391.602.829 1.243.900.854
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 1.391.602.829 1.243.900.854
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
146.792 54.225
Ortaklara Borçlar
12.2 1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
145.649 53.082
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
235.078.856 268.375.699
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 26.865.212 19.120.708
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 58.371.430 60.198.675
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 149.842.214 189.056.316
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
6.438.600.098 4.073.613.556
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 3.279.925.316 2.012.331.492
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 555.375.710 93.325.083
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 2.603.295.523 1.967.951.413
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 3.549 5.568
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
97.194.467 124.706.305
Ödenecek Vergi ve Fonlar
96.739.154 99.431.502
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 449.841 235.747
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.472 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 0 105.330.567
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 0 -80.296.983
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
103.341.974 62.941.823
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 103.341.974 62.941.823
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 349.966.046 286.416.187
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
17.16 349.966.046 236.564.242
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 49.851.945
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.017.163.949 6.192.810.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
11.789.252 12.595.616
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 13.064.771 15.802.373
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.275.519 -3.206.757
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
143.952.635 119.053.554
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.327.477 1.343.509
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 142.625.158 117.710.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
21.166.000 14.112.606
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 21.166.000 14.112.606
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
176.907.887 145.761.776
ÖZ -153.616 -31.831 -49.307
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-107.013 -153.616 -31.831 -49.307
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 2.604 352 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
2.604 352 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
16.032 63.997 1.600 14.419
Matematik Karşılıklar (-)
16.032 63.997 1.600 14.419
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
14.429 57.597 1.440 12.977
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
1.603 6.400 160 1.442
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
1.540 4.661 -351 -4.212
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-419.340.355 397.242.119 121.761.092 109.588.681
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
1.540 4.661 -351 -4.212
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-419.338.815 397.246.780 121.760.741 109.584.469
YATIRIM GELİRLERİ
1.847.500.008 703.271.296 750.436.753 245.732.494
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 357.320.151 256.324.626 126.941.412 82.682.692
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 235.685.628 51.687.494 178.413.014 14.025.118
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 125.790.439 55.959.629 10.151.228 26.861.470
Kambiyo Karları
36 1.061.762.945 261.488.284 416.429.809 75.907.278
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 ve 26 66.940.845 77.811.263 18.501.290 46.255.936
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-1.920.080.599 -741.599.144 -780.312.641 -258.750.317
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 -29.704.150 -4.792.404 -14.463.159 -1.440.435
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -8.636.151 -1.068.947 -3.211.152 1.799.493
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -24.303.510 -18.409.702 -12.537.682 -7.523.797
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-1.154.226.628 -460.856.145 -529.484.235 -166.035.606
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -659.750.724 -223.123.255 -204.620.689 -74.153.548
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -43.459.436 -33.348.691 -15.995.724 -11.396.424
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 97.020.373 -19.454.590 -40.884.485 -11.784.526
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -15.550.540 -20.380.463 -3.713.938 -4.375.093
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 5.874.268 3.191.069 -239.361 -94.316
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 159.787.645 8.228.295 13.661.981 -4.053.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 ve 47 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 9.172.811 842.642 147.982 494.595
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -62.263.811 -11.336.133 -50.741.149 -3.756.190
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -394.899.033 253.279.231 51.000.368 66.801.221
Dönem Karı veya Zararı
-394.899.033 339.464.342 51.000.368 84.782.120
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 0 -86.185.111 0 -17.980.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
-394.899.033 253.279.231 51.000.368 66.801.221
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11.221.451.581 5.446.948.905
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-9.911.242.877 -4.845.377.589
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.310.208.704 601.571.316
Faiz Ödemeleri (-)
0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -25.033.584 -87.911.798
Diğer Nakit Girişleri
23.986.641 6.368.982
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-494.251.875 -262.087.928
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
814.909.886 257.940.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
6 2.293.073 1.304.540
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -69.507.769 -49.974.847
Mali Varlık İktisabı (-)
-6.609.077.875 -2.385.021.670
Mali Varlıkların Satışı
4.527.662.029 2.044.378.330
Alınan Faiz
636.881.582 390.602.864
Alınan Temettüler
0
Diğer Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-96.833.595 -58.052.739
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-1.608.582.555 -56.763.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
20 359.201.153 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -13.546.888 -10.704.974
Ödenen Temettüler (-)
38 -306.000.000
Diğer Nakit Girişleri
20 720.000.000 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-23.529.433 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
1.042.124.832 -316.704.974
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
1.885.375 36.568.056
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
250.337.538 -78.959.868
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.777.272.887 1.994.609.067
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.027.610.425 1.915.649.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınl Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.826 0 1.122.971.826
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.569.874 77.569.874 0 77.569.874
Yeni Bakiye
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 163.920.341 1.200.541.701 0 1.200.541.701
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.1 0 0 -15.478.078 0 0 0 0 0 0 0 -15.478.078 0 -15.478.078
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.184.309 0 0 -1.184.309 0 -1.184.309
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 253.279.231 0 253.279.231 0 253.279.231
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000