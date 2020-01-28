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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.01.2020 19:16
GÜNCEL HABERLER



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 306000000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Hayri Çulhacı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Stefan Georges Leon Braekeveldt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Emin Hakan Eminsoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Uğur Gülen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
KIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814937


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Frank 6,0950 6,1317 % 0,19  
Riyal 1,5826 1,5905 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 7,05  
Altın Gr. 301 301 1,63  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,56 17,60 0,11  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 58,91 58,91 0,10  
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