***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2020 09:25
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
OSMAN AKKOCA MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.01.2017 0216 280 97 58 osman.akkoca@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203224 - 700287
SEZA TANINMIŞ ÖZGÜR MUHASEBE BÖLÜM MÜDÜRÜ 30.09.2016 0216 280 97 70 seza.ozgur@aksigorta.com.tr
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ KONTROL BÖLÜM MÜDÜRÜ 01.01.2020 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859230
BIST
13:43117.135
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.326,66
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.415
En Düşük
116.126
13:436,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
13:437,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
13:43399,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,30
|Açılış
|: 399,26
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|15.953.597
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.298.902
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.155.402
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,21
|492.238
|% -9,97
|
|VKFYO
|5,11
|1.792.787
|% -9,88
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TACTR
|5,50
|163.945
|% -6,78
|
|TSPOR
|5,91
|433.140.291
|% -5,29
|
|EKGYO
|2,24
|1.011.379.569
|% 3,70
|
|THYAO
|11,96
|631.648.353
|% 1,10
|
|ODAS
|2,86
|454.181.756
|% 6,32
|
|TSPOR
|5,91
|433.140.291
|% -5,29
|
|TRKCM
|4,60
|345.627.420
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,24
|1.011.379.569
|% 3,70
|
|ODAS
|2,86
|454.181.756
|% 6,32
|
|IHLGM
|1,79
|220.589.680
|% 8,48
|
|ZOREN
|2,72
|255.852.907
|% 7,09
|
|SKBNK
|1,60
|145.125.921
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6256
|8,6689
|% -0,10
|
|Frank
|7,2605
|7,3043
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|9,80
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.671
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|0,08
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,63
|