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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2020 09:25
GÜNCEL HABERLER



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
OSMAN AKKOCA MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.01.2017 0216 280 97 58 osman.akkoca@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203224 - 700287
SEZA TANINMIŞ ÖZGÜR MUHASEBE BÖLÜM MÜDÜRÜ 30.09.2016 0216 280 97 70 seza.ozgur@aksigorta.com.tr
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ KONTROL BÖLÜM MÜDÜRÜ 01.01.2020 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859230


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,03% |  2.326,66
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
117.415 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.031,80 15.953.597 % 10,00  
KARTN 539,00 39.298.902 % 10,00  
BFREN 414,40 13.155.402 % 9,98  
MEGAP 5,40 542.614 % 9,98  
MEGAP 5,40 542.614 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6256 8,6689 % -0,10  
Frank 7,2605 7,3043 % -0,00  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 9,80  
Altın Gr. 399 399 2,36  
Cumhuriyet 2.595 2.614 8,80  
Tam 2.671 2.682 9,10  
Yarım 1.298 1.312 4,40  
Çeyrek 649 657 2,20  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 0,35  
Gümüş Gr. 4,21 4,22 0,08  
B. Petrol 42,61 42,61 -0,63  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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