***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHaluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilStefan Georges Leon Braekeveldt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiEmin Hakan Eminsoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıUğur Gülen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilLÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiKIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilBÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876493BIST