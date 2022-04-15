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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2022 22:29
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 612000000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ANTONIO CANO Y. BOSQUE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.07.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMMANUEL VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.01.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi,
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
HÜSEYİN GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Uğur Gülen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SEVAL KOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HANS MAURİCE PLETINCKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021329


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Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
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