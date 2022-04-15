***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 612000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHaluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırANTONIO CANO Y. BOSQUE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.07.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMMANUEL VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.01.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi,HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırLÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiHÜSEYİN GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiUğur Gülen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSEVAL KOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHANS MAURİCE PLETINCKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021329BIST