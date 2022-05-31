***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2022 21:39
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL 0 216 280 88 88 0 216 280 88 00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Uğur Gülen Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
OSMAN AKKOCA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Metin Demirel Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
TOLGA OKAN TEZBAŞARAN Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ESRA ÖGE Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033721
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0984
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05973,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,37
|Açılış
|: 973,76
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3836
|16,3972
|% 0,01
|
|Euro
|17,4945
|17,5238
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,4061
|20,5085
|% -1,01
|
|Frank
|16,9573
|17,0595
|% -0,41
|
|Riyal
|4,3567
|4,3786
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|10,37
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL