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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2022 21:39
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL 0 216 280 88 88 0 216 280 88 00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Uğur Gülen Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
OSMAN AKKOCA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Metin Demirel Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
TOLGA OKAN TEZBAŞARAN Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ESRA ÖGE Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033721


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 84.161.064 % 9,99  
ULUUN 15,65 235.881.343 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.388.752 % 9,97  
MZHLD 80,55 18.433.378 % 9,97  
AKSEN 23,22 454.906.969 % 9,94  
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Dolar 16,3836 16,3972 % 0,01  
Euro 17,4945 17,5238 % -0,56  
Sterlin 20,4061 20,5085 % -1,01  
Frank 16,9573 17,0595 % -0,41  
Riyal 4,3567 4,3786 % -0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 10,37  
Altın Gr. 974 974 4,96  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 0,30  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,16  
B. Petrol 116 116 0,76  
Seans Raporu 18:05
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