***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL 0 216 280 88 88 0 216 280 88 00Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUğur Gülen Genel Müdür Üst Düzey YöneticiOSMAN AKKOCA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMetin Demirel Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiTOLGA OKAN TEZBAŞARAN Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiESRA ÖGE Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiBURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033721BIST