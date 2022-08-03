***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2022 21:30
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sabancı Ageas Sağlık Sigorta Anonim Şirketi Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde sağlık sigortaları kapsamında her türlü sigorta faaliyetleri ile koasürans, reasürans ve retrosesyon islerini yapmak. 100000 100000 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051672
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9403
En Düşük
17,9146
18:0518,2803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2803
En Düşük
18,2123
18:051.017,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.018,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.018,61
En Düşük
1.017,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9293
|17,9313
|% 0,02
|
|Euro
|18,2058
|18,2803
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,7148
|21,8237
|% 0,03
|
|Frank
|18,5972
|18,7092
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7552
|4,7791
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.766
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.822
|6.903
|47,00
|
|Yarım
|3.324
|3.375
|23,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|96,97
|96,97
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA