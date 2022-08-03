***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSabancı Ageas Sağlık Sigorta Anonim Şirketi Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde sağlık sigortaları kapsamında her türlü sigorta faaliyetleri ile koasürans, reasürans ve retrosesyon islerini yapmak. 100000 100000 TRY 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051672BIST