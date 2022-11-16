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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2022 22:05
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 1612000000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Uğur Gülen Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
OSMAN AKKOCA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Metin Demirel Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
TOLGA OKAN TEZBAŞARAN Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
DENİZ CEYLAN Reasürans ve Stratejik İşbirlikleri Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ELİF HORASAN Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktör Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080546


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KONTR 215,60 3.295.164.906 % 10,00  
BURVA 44,44 34.124.536 % 10,00  
VBTYZ 46,22 90.076.463 % 10,00  
CONSE 11,44 383.223.574 % 10,00  
ALBRK 3,08 225.603.718 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5714 18,6074 % 0,03  
Euro 19,3160 19,3573 % 0,45  
Sterlin 22,0916 22,2024 % 0,42  
Frank 19,6225 19,7407 % -0,02  
Riyal 4,9367 4,9614 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -2,48  
Altın Gr. 1.061 1.061 -2,33  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.036 7.169 -26,00  
Yarım 3.417 3.505 -12,00  
Çeyrek 1.708 1.752 -6,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,51 -0,09  
Gümüş Gr. 12,82 12,84 -0,08  
B. Petrol 92,88 92,88 -0,98  
Seans Raporu 18:05
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