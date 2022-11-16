***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 1612000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUğur Gülen Genel Müdür Üst Düzey YöneticiOSMAN AKKOCA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMetin Demirel Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiTOLGA OKAN TEZBAŞARAN Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiBURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiDENİZ CEYLAN Reasürans ve Stratejik İşbirlikleri Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiELİF HORASAN Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktör Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080546BIST