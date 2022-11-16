***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2022 22:05
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 1612000000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Uğur Gülen Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
OSMAN AKKOCA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Metin Demirel Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
TOLGA OKAN TEZBAŞARAN Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
DENİZ CEYLAN Reasürans ve Stratejik İşbirlikleri Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ELİF HORASAN Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktör Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080546
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6558
En Düşük
18,5685
18:0519,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0921
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.061,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.061,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5714
|18,6074
|% 0,03
|
|Euro
|19,3160
|19,3573
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,0916
|22,2024
|% 0,42
|
|Frank
|19,6225
|19,7407
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.036
|7.169
|-26,00
|
|Yarım
|3.417
|3.505
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO