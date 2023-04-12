***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2023 09:02
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
OSMAN AKKOCA MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.01.2017 0216 280 97 58 osman.akkoca@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203224 - 700287
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ KONTROL BÖLÜM MÜDÜRÜ 01.01.2020 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136627
BIST
10:165.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,92
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.138
En Düşük
5.121
10:1619,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1621,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1213
|Açılış
|: 15,7254
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5538
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:161.251,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,66
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:16
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.369.212
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|KRGYO
|17,82
|2.076.470
|% 7,35
|
|HEDEF
|21,96
|11.957.778
|% -7,11
|
|ONCSM
|112,00
|20.557.522
|% -6,67
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|LIDER
|116,70
|9.287.497
|% -3,95
|
|CRDFA
|4,15
|9.563.223
|% -3,94
|
|KOZAL
|22,70
|545.303.577
|% 1,70
|
|THYAO
|133,70
|512.570.328
|% 0,53
|
|ISCTR
|12,22
|282.563.498
|% 0,58
|
|SISE
|44,38
|275.702.529
|% 0,77
|
|GESAN
|83,05
|209.224.571
|% -1,72
|
|ZOREN
|5,31
|145.842.456
|% -0,93
|
|KOZAL
|22,70
|545.303.577
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,60
|60.802.797
|% 1,56
|
|EKGYO
|7,13
|166.638.356
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,22
|282.563.498
|% 0,58
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3058
|19,3140
|% 0,15
|
|Euro
|21,0468
|21,1485
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,9323
|24,0524
|% 0,11
|
|Frank
|21,3245
|21,4529
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1327
|5,1585
|% 0,08
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,61
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|7,77
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.576
|8.655
|38,00
|
|Yarım
|4.189
|4.235
|18,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.118
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,20
|