***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.05.2023 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUĞUR GÜLEN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiOSMAN AKKOCA Acenteler ve Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiTOLGA OKAN TEZBAŞARAN Bireysel Ürün, Teknik ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiBURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiDENİZ CEYLAN Kurumsal Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiELİF HORASAN Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey YöneticiMUSTAFA ERDOĞAN Kurumsal Satış Direktörü Üst Düzey YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSabancı Ageas Sağlık Sigorta Anonim Şirketi Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde sağlık sigortaları kapsamında her türlü sigorta faaliyetleri ile koasürans, reasürans ve retrosesyon islerini yapmak. 100000000 100000000 TRY 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161198BIST