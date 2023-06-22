***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2023 15:36
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.05.2023 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UĞUR GÜLEN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
OSMAN AKKOCA Acenteler ve Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
TOLGA OKAN TEZBAŞARAN Bireysel Ürün, Teknik ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SONER AKKAYA Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SEYDİ KAAN KONAK Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
DENİZ CEYLAN Kurumsal Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ELİF HORASAN Strateji ve Bireysel Bankasürans İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA ERDOĞAN Kurumsal Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sabancı Ageas Sağlık Sigorta Anonim Şirketi Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde sağlık sigortaları kapsamında her türlü sigorta faaliyetleri ile koasürans, reasürans ve retrosesyon islerini yapmak. 100000000 100000000 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161198
BIST