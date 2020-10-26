***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 18:15
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:26.10.2020
KARAR SAYISI:31
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:2, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemi Finansal Tabloları tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloları ve Dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
AKSİGORTA A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883992
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1186
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,24
|Açılış
|: 494,45
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0822
|8,0857
|% 1,49
|
|Euro
|9,5506
|9,5597
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4958
|10,5484
|% 1,29
|
|Frank
|8,8763
|8,9297
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1490
|2,1598
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-1,21
|