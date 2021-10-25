***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2021 21:02
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2021
Karar Sayısı
01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:25.10.2021
KARAR SAYISI:01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:2, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemi Finansal Tabloları ve ara dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem Finansal Tabloları, Dipnotları ve ara dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını ve ara dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini , performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
AKSİGORTA A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972307
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.475
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.495
En Düşük
1.471
18:059,5806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0220
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,8485
En Düşük
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18:0511,1546
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,0779
18:05556,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,88
|Açılış
|: 556,39
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5793
|9,5806
|% -0,23
|
|Euro
|11,1297
|11,1546
|% -0,34
|
|Sterlin
|13,1495
|13,2154
|% -0,14
|
|Frank
|10,3740
|10,4365
|% -0,65
|
|Riyal
|2,5456
|2,5583
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|15,25
|
|Altın Gr.
|557
|557
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,58
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Seans Raporu
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