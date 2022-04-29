***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 20:33
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:29.04.2022
KARAR SAYISI:01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:2, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap dönemi Finansal Tabloları tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem Finansal Tabloları ve Dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını ve ara dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini , performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
AKSİGORTA A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026013
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9073
En Düşük
14,8582
18:0515,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0281
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,6790
En Düşük
15,6193
18:05892,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 892,15
|
|Önceki Kapanış
|: 891,18
|
893,26
En Düşük
890,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8767
|14,8784
|% 0,01
|
|Euro
|15,6371
|15,6763
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,5442
|18,6372
|% 0,08
|
|Frank
|15,1675
|15,2588
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9596
|3,9794
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,39
|
|Altın Gr.
|891
|891
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,07
|