***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 06:55
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 31.10.2022
KARAR SAYISI: 01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:2 - 14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloları, Dipnotları ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
AKSİGORTA A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075111
BIST
13:044.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 112,76
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:0418,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:0418,4931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:04988,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,15
|Açılış
|: 988,02
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
988,34
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:02
|VAKKO
|33,88
|5.156.434
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|52.870.327
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|264.914.655
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,40
|127.826.367
|% -9,09
|
|YKSLN
|10,86
|81.858.801
|% -8,59
|
|KRTEK
|25,06
|67.931.282
|% -8,41
|
|VERTU
|32,88
|125.135.013
|% -8,16
|
|PNSUT
|46,88
|55.226.165
|% -7,90
|
|THYAO
|103,80
|3.154.234.918
|% 2,47
|
|SASA
|130,70
|1.942.601.369
|% 8,74
|
|SISE
|33,84
|1.855.846.264
|% 1,87
|
|AKBNK
|15,09
|1.594.720.095
|% 3,21
|
|TCELL
|26,92
|1.507.269.371
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,53
|1.496.049.180
|% 2,72
|
|YKBNK
|9,50
|1.307.437.439
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,55
|1.167.480.411
|% 2,47
|
|DOHOL
|6,12
|680.193.480
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,09
|1.594.720.095
|% 3,21
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6219
|% 0,08
|
|Euro
|18,4781
|18,4899
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4088
|21,5162
|% 0,70
|
|Frank
|18,6751
|18,7876
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,11
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|17,28
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,57
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|32,00
|
|Tam
|6.635
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.233
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,38
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|1,33
|