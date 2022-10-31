***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
31.10.2022 06:56
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 31.10.2022
KARAR SAYISI: 01
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:2 - 14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloları, Dipnotları ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
AKSİGORTA A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075112
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05984,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,56
|Açılış
|: 984,43
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5948
|18,6001
|% -0,03
|
|Euro
|18,3633
|18,3911
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,2513
|21,3579
|% -0,04
|
|Frank
|18,5216
|18,6332
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,41
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.614
|6.687
|36,00
|
|Yarım
|3.223
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,29
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de