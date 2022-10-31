***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/10/2022Karar Sayısı01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 31.10.2022KARAR SAYISI: 01SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:2 - 14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimize ait 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloları, Dipnotları ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,AKSİGORTA A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075112BIST