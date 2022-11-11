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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

11.11.2022 09:24
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda  artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 21.10.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.   Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.720.724,697 TL olup, bu paylar 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek  1.720.724,697  TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079343


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ALCTL 89,25 15.727.367 % 9,98  
BRSAN 65,80 73.871.211 % 9,94  
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Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.961 7.046 28,00  
Yarım 3.381 3.445 14,00  
Çeyrek 1.698 1.722 7,00  
Gümüş.Ons 21,81 21,85 0,15  
Gümüş Gr. 13,02 13,04 0,15  
B. Petrol 96,27 96,27 2,60  
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