***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
11.11.2022 09:24
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 21.10.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.720.724,697 TL olup, bu paylar 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek 1.720.724,697 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079343
BIST
12:014.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 47,83
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0118,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0119,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1887
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:011.052,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.052,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:01
|AKENR
|4,40
|84.558.078
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|37.530.633
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.727.367
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|73.871.211
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,69
|334.483.949
|% 9,72
|
|SNGYO
|4,23
|15.408.655
|% -10,00
|
|TRILC
|12,26
|105.729.129
|% -3,99
|
|KNFRT
|13,20
|28.085.936
|% -3,86
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|DGNMO
|5,53
|24.573.295
|% -3,66
|
|THYAO
|114,00
|3.544.768.673
|% 0,53
|
|EREGL
|37,54
|3.189.326.517
|% 0,00
|
|ASELS
|39,98
|2.819.425.870
|% 5,10
|
|PETKM
|14,55
|1.630.392.071
|% 0,48
|
|ODAS
|10,68
|1.469.092.703
|% 7,01
|
|EKGYO
|5,43
|1.047.641.573
|% 0,93
|
|ODAS
|10,68
|1.469.092.703
|% 7,01
|
|YKBNK
|9,98
|1.345.033.293
|% 2,15
|
|PSGYO
|8,38
|705.454.448
|% 6,35
|
|TSKB
|3,19
|374.471.115
|% 1,92
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5409
|18,5487
|% 0,32
|
|Euro
|19,0243
|19,0405
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,7668
|21,8759
|% 0,81
|
|Frank
|19,2248
|19,3406
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.961
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|2,60
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16ZOREN
Yüzde 4.67 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 830, 811 adet işlem
-
12:15ASELS
Yüzde 5.42 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 495, 261 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 4, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 40, 209.00 milyon TL de
-
12:14BAKAB
Yüzde 8.05 oranında artışla 49.64 lira fiyatla işlem gören hissede 824, 661 adet işlem
-
12:13ASELS
Yüzde 5.15 oranında artışla 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 480, 177 adet işlem