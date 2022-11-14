***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
14.11.2022 17:04
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 21.10.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.720.712,311 TL olup, bu paylar 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek 1.720.712,311 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Not: Kullanılmayan rüçhan hakkı tutarı bilgisi düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079818
BIST
17:064.559
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 103,44
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.569
En Düşük
4.450
17:0618,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:0619,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0328
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:061.054,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.055,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:06
|MANAS
|45,98
|131.664.965
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|704.853.487
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.961.025
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|224.689.837
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.176.803
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|969.415.509
|% -9,93
|
|FENER
|65,75
|363.998.286
|% -6,87
|
|SELVA
|11,78
|193.917.179
|% -5,15
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|EKIZ
|17,04
|1.357.441
|% -3,95
|
|THYAO
|109,60
|7.697.947.837
|% -1,70
|
|ASELS
|41,70
|5.512.986.771
|% 7,31
|
|PETKM
|15,21
|4.688.265.378
|% 6,89
|
|EREGL
|36,98
|3.543.385.253
|% 1,32
|
|ODAS
|11,64
|2.788.809.971
|% 7,68
|
|ALBRK
|2,54
|1.019.003.157
|% 2,42
|
|EKGYO
|5,56
|2.095.531.595
|% 4,91
|
|AKFGY
|4,49
|1.423.856.062
|% -0,88
|
|PETKM
|15,21
|4.688.265.378
|% 6,89
|
|SNGYO
|3,81
|969.415.509
|% -9,93
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5927
|18,6086
|% 0,34
|
|Euro
|19,1766
|19,1874
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,8117
|21,9211
|% -0,40
|
|Frank
|19,5874
|19,7054
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,34
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.055
|0,36
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|10,00
|
|Tam
|6.982
|7.100
|82,00
|
|Yarım
|3.391
|3.471
|40,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.735
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|0,02
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-0,89
|
Seans Raporu
17:06
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 75 artarak (% 2.08 ) 4, 937
-
17:20XU100
Endeks 4, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 77, 178.00 milyon TL de
-
17:20KLMSN
Yüzde 5.39 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 604, 311 adet işlem
-
17:19BAKAB
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 209 adet işlem
-
17:18TATGD
Yüzde 6.19 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 905 adet işlem