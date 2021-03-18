***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.03.2021 09:17
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.66 TL Teorik Fiyat: 9,54 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918935
BIST
13:091.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:097,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:098,9345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0557
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:09416,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,61
|Açılış
|: 416,93
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,61
BIST En Aktif Hisseler13:09
|CLEBI
|330,00
|212.264.558
|% 10,00
|
|LUKSK
|75,05
|9.288.042
|% 9,96
|
|VKFYO
|9,05
|37.720.156
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.781.739
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,48
|25.363.306
|% -6,36
|
|FROTO
|215,10
|1.682.122.508
|% -6,15
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|215,10
|1.682.122.508
|% -6,15
|
|GARAN
|8,94
|698.482.019
|% 2,17
|
|THYAO
|14,23
|643.097.557
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,53
|563.265.748
|% -1,05
|
|SISE
|7,82
|411.921.095
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|274.846.278
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|311.009.659
|% 1,49
|
|GARAN
|8,94
|698.482.019
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,53
|563.265.748
|% -1,05
|
|TSKB
|1,71
|123.968.506
|% 1,18
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4684
|7,4707
|% -0,33
|
|Euro
|8,9270
|8,9345
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3936
|10,4457
|% -0,38
|
|Frank
|8,0343
|8,0827
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9852
|1,9951
|% -0,35
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,59
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-4,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-6,47
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-3,13
|
|Çeyrek
|669
|684
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|