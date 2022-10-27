***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2022 09:13
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGRT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 04/11/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074534
BIST
10:003.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 10,47
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.978
10:0018,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:0018,7627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:00994,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,20
|Açılış
|: 994,22
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|ADEL
|50,50
|2.706.144
|% 9,93
|
|TUREX
|16,62
|1.582.573
|% 3,42
|
|SODSN
|29,80
|23.572
|% 2,69
|
|AGYO
|6,78
|777.727
|% -9,96
|
|PAMEL
|141,10
|320.015
|% -1,54
|
|SANEL
|11,50
|19.608
|% -1,29
|
|KUVVA
|42,00
|71.064
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,70
|70.677.742
|% -0,51
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|EREGL
|30,80
|2.428.517.779
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|DOHOL
|6,10
|1.171.441.538
|% 0,00
|
|ISGYO
|8,49
|1.498.041.609
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6151
|% 0,04
|
|Euro
|18,7432
|18,7612
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5076
|21,6154
|% -0,26
|
|Frank
|18,7621
|18,8751
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,07
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,98
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.680
|6.748
|-20,00
|
|Yarım
|3.255
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-0,35
|