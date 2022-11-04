***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.11.2022 09:11
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 04/11/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076714
BIST
12:024.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 69,74
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:0218,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:0218,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0463
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:02986,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,45
|Açılış
|: 986,86
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MIATK
|83,15
|50.947.304
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.324.625
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,15
|29.148.195
|% 8,69
|
|GSDHO
|6,68
|289.112.932
|% 8,62
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,88
|69.889.702
|% -8,86
|
|OYYAT
|35,98
|45.579.411
|% -4,71
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|GLBMD
|11,36
|7.741.577
|% -3,89
|
|THYAO
|106,00
|4.398.952.114
|% 4,13
|
|EREGL
|32,38
|3.983.299.387
|% 6,94
|
|TUPRS
|428,30
|2.392.173.686
|% 5,10
|
|KRDMD
|12,65
|1.894.506.540
|% 4,46
|
|SASA
|145,40
|1.506.217.829
|% 6,99
|
|EKGYO
|4,60
|824.178.059
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,65
|1.894.506.540
|% 4,46
|
|EREGL
|32,38
|3.983.299.387
|% 6,94
|
|ODAS
|8,89
|762.185.965
|% 2,66
|
|ISCTR
|8,84
|697.590.287
|% 1,61
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6196
|18,6225
|% 0,04
|
|Euro
|18,2018
|18,2136
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8351
|20,9395
|% 0,62
|
|Frank
|18,3496
|18,4601
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,06
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,32
|
|Altın Gr.
|986
|986
|11,07
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.614
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.223
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,20
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|1,87
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15DOKTA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 819 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 66 artarak (% 2.22 ) 4, 540
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
-
12:14XU100
Endeks 4, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 34, 326.00 milyon TL de
-
12:14SASA
Yüzde 6.99 oranında artışla 145.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 481, 642 adet işlem