***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.11.2022 08:58
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.720.712,311 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 16.11.2022) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079915
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
17:5919,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0374
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
17:591.059,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.059,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5811
|18,6024
|% -0,01
|
|Euro
|19,2018
|19,2429
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8409
|21,9505
|% 0,17
|
|Frank
|19,6273
|19,7456
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,52
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.990
|7.139
|5,00
|
|Yarım
|3.395
|3.490
|2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.744
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,19
|13,20
|0,05
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN