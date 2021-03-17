***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.03.2021 16:56
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKGRT
18.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSIGORTA AKGRT 0,66 0,561
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918803
BIST
16:451.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:457,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:458,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:45417,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:45
|SEYKM
|37,18
|35.901.369
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|21.017.070
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.991.484
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.412.760
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.501.520
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.700.271
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|PAMEL
|28,68
|3.879.922
|% -5,97
|
|ECZYT
|56,55
|78.586.912
|% -5,43
|
|SISE
|7,98
|1.624.902.607
|% 2,18
|
|GARAN
|8,78
|1.181.600.614
|% -0,90
|
|THYAO
|14,66
|1.089.137.426
|% -0,54
|
|KARSN
|4,44
|854.226.201
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,06
|827.333.070
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,21
|465.280.330
|% -1,78
|
|SISE
|7,98
|1.624.902.607
|% 2,18
|
|KARSN
|4,44
|854.226.201
|% 3,98
|
|GSRAY
|4,45
|668.385.788
|% 7,49
|
|YKBNK
|2,69
|409.456.957
|% -0,74
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5068
|7,5110
|% 0,34
|
|Euro
|8,9381
|8,9425
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4043
|10,4565
|% 0,31
|
|Frank
|8,0572
|8,1057
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,21
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:57FLAP
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 308, 393 adet işlem
-
16:56LIDFA
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 485, 816 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 72 kaybederek (% -0.65 ) 1, 631
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16:55XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 20, 413.00 milyon TL de
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16:55ISBTR
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 43, 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10 adet işlem