***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:36
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829280
BIST
14:3788.928
En Yüksek
|Değişim
|: -6,98%
|| -6.677,28
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
14:376,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0679
|Açılış
|: 6,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3988
En Düşük
6,2780
14:377,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:37302,46
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -8,93
|Açılış
|: 302,46
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|71.426.690
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,13
|10.132.549
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,37
|422.479
|% 4,94
|
|VKING
|3,69
|7.008.287
|% 3,36
|
|TATGD
|5,13
|7.206.860
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.577.721
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|40.697.737
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.231.287
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.276.408
|% -10,00
|
|ASELS
|23,26
|454.259.930
|% -8,64
|
|THYAO
|8,40
|368.524.280
|% -8,10
|
|GARAN
|8,35
|330.258.678
|% -7,33
|
|ECILC
|3,74
|187.878.915
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,08
|127.025.805
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|90.514.004
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|59.203.474
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|127.025.805
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|59.935.246
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|97.351.820
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8276
|7,8668
|% 1,03
|
|Frank
|6,7387
|6,7793
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6982
|1,7067
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-67,56
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-12,00
|
|Tam
|2.060
|2.115
|-8,26
|
|Yarım
|996
|1.023
|-3,99
|
|Çeyrek
|499
|512
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|12,14
|12,18
|-2,57
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|-3,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:47XU100
Endeks 88, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 01 altında . İşlem hacmi 3, 617.00 milyon TL de
-
14:43DOCO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498 adet işlem
-
14:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAA, FROTO
-
14:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EKGYO, TUPRS
-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6222, 83 kaybederek (% -6.84 ) 84, 757