***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 14:55
[]
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831424
BIST
17:4185.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -790,19
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:416,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:417,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0887
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:41323,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 7,18
|Açılış
|: 323,01
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,61
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|109.273.642
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.248.652
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.517.208
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|7.910.527
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,05
|1.425.465.281
|% -5,50
|
|ASELS
|20,88
|570.078.319
|% -2,43
|
|THYAO
|7,81
|453.703.810
|% -2,13
|
|YKBNK
|1,79
|330.554.272
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.709.476
|% -9,87
|
|GARAN
|7,05
|1.425.465.281
|% -5,50
|
|YKBNK
|1,79
|330.554.272
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.709.476
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.582.543
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|103.343.031
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6412
|7,6795
|% 0,46
|
|Frank
|6,6837
|6,7240
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7464
|1,7552
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.529
|1.530
|30,38
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,77
|25,77
|-1,21
|