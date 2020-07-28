AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9692
|9,0142
|% 1,67
|Frank
|7,5611
|7,6066
|% 1,67
|Riyal
|1,8517
|1,8609
|% 1,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
Seans Raporu
- 17:51XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 25 kaybederek (% -3.28 ) 1, 306
- 17:51XU100 Endeks 1, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 24 altında . İşlem hacmi 21, 687.00 milyon TL de
- 17:50SANKO Yüzde -7.44 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 840 adet işlem
- 17:47ERSU Yüzde -6.13 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 392, 330 adet işlem
- 17:46XU100 Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 79 altında . İşlem hacmi 21, 331.00 milyon TL de