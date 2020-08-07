***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:54
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866578
BIST
16:111.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:117,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:118,5559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0565
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:11477,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,10
|Açılış
|: 477,33
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.449.374
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.572.213
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.943
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,82
|2.204.728.145
|% -3,70
|
|ASELS
|15,85
|1.273.914.415
|% 3,80
|
|GARAN
|6,48
|1.177.329.163
|% 0,15
|
|SISE
|5,96
|1.106.637.560
|% 3,65
|
|GUSGR
|5,19
|758.284.618
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,82
|2.204.728.145
|% -3,70
|
|KRDMD
|2,54
|521.553.787
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.989.821
|% 0,00
|
|SISE
|5,96
|1.106.637.560
|% 3,65
|
|GARAN
|6,48
|1.177.329.163
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4064
|9,4536
|% -0,65
|
|Frank
|7,8648
|7,9122
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9174
|1,9270
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.220
|-124,10
|
|Tam
|3.210
|3.401
|-60,00
|
|Yarım
|1.558
|1.617
|-59,80
|
|Çeyrek
|781
|827
|-16,70
|
|Gümüş.Ons
|28,56
|28,60
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|