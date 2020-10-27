***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 15:48
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884337
BIST
17:031.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:038,1830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0996
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:039,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1348
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:03501,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,70
|Açılış
|: 501,14
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:03
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.747.071
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|168.998.805
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.596.043
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.558.100
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|GARAN
|6,85
|953.090.674
|% 1,18
|
|RTALB
|51,10
|875.492.261
|% 3,19
|
|SISE
|6,39
|828.391.406
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
|
|EKGYO
|1,71
|517.391.622
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.087.613
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|469.195.839
|% 1,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1803
|8,1830
|% 1,23
|
|Euro
|9,6819
|9,6870
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,6173
|10,6705
|% 1,15
|
|Frank
|8,9761
|9,0302
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1717
|2,1826
|% 1,05
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,39
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,28
|
Seans Raporu
17:03
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17:16ALBRK
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17:15XU100
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17:14ACSEL
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17:12SAMAT
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE