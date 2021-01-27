***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:14
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904857
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05437,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 437,95
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|144.991.461
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|MAALT
|279,60
|70.826.193
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.465.557
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|18.318.912
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.445.724
|% -10,00
|
|KRONT
|55,80
|12.038.034
|% -10,00
|
|PKENT
|1.260,00
|4.532.893
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.474.421
|% -10,00
|
|UZERB
|67,50
|1.776.231
|% -10,00
|
|ODAS
|3,90
|2.190.106.798
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,36
|1.769.812.881
|% -7,09
|
|GARAN
|9,09
|1.712.554.845
|% -4,52
|
|KRDMD
|6,56
|1.338.539.338
|% -4,93
|
|KOZAL
|113,50
|1.250.716.071
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,36
|1.769.812.881
|% -7,09
|
|ODAS
|3,90
|2.190.106.798
|% -1,27
|
|TSKB
|1,80
|810.456.407
|% -6,74
|
|SKBNK
|1,43
|510.827.802
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,39
|434.997.649
|% -8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3885
|7,3914
|% 0,65
|
|Euro
|8,9252
|8,9291
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0822
|10,1328
|% 0,23
|
|Frank
|8,2642
|8,3140
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-7,53
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
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17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
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17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de