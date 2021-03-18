***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 11:24
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918972
BIST
13:231.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:237,4698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:238,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0543
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:23416,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,06
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:23
|CLEBI
|330,00
|212.374.448
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.850.901
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.922.464
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,44
|25.513.794
|% -6,59
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|FROTO
|217,30
|1.733.963.072
|% -5,19
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|217,30
|1.733.963.072
|% -5,19
|
|GARAN
|8,95
|705.185.176
|% 2,29
|
|THYAO
|14,23
|646.578.834
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,56
|572.841.622
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|417.110.514
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|275.454.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|312.484.151
|% 1,49
|
|GARAN
|8,95
|705.185.176
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,56
|572.841.622
|% -0,66
|
|TSKB
|1,72
|124.427.145
|% 1,78
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4676
|7,4698
|% -0,34
|
|Euro
|8,9284
|8,9359
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,4001
|10,4522
|% -0,32
|
|Frank
|8,0356
|8,0840
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% -0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,69
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|-7,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-7,99
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-3,87
|
|Çeyrek
|668
|684
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,29
|