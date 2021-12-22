***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2021 14:36
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985447
BIST
11:011.831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.817
11:0111,4920
En Yüksek
|Değişim
|: -5,73%
|| -0,6979
|Açılış
|: 11,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:0113,0563
En Yüksek
|Değişim
|: -5,66%
|| -0,7838
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:01670,56
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -37,23
|Açılış
|: 675,60
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
673,90
BIST En Aktif Hisseler11:01
|POLTK
|619,60
|9.803.694
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.657.673
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|358,80
|15.769.613
|% 9,72
|
|TRILC
|14,46
|233.081.733
|% 8,23
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|5.979.735
|% -9,93
|
|DOCO
|1.036,00
|28.877.171
|% -9,23
|
|DZGYO
|2,41
|16.398.878
|% -7,31
|
|PKENT
|7.002,00
|2.538.148
|% -6,64
|
|GARAN
|11,99
|1.174.337.068
|% 0,93
|
|SISE
|13,28
|661.139.478
|% 0,00
|
|EREGL
|26,00
|596.172.187
|% 2,20
|
|KRDMD
|9,23
|583.660.959
|% -0,75
|
|TUPRS
|146,10
|463.736.669
|% -2,40
|
|GARAN
|11,99
|1.174.337.068
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,57
|330.710.203
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,23
|583.660.959
|% -0,75
|
|DOHOL
|2,83
|153.479.849
|% 1,80
|
|SISE
|13,28
|661.139.478
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4435
|11,4920
|% -5,73
|
|Euro
|12,9874
|13,0563
|% -5,66
|
|Sterlin
|15,3903
|15,4675
|% -5,31
|
|Frank
|12,4981
|12,5734
|% -5,45
|
|Riyal
|3,0663
|3,0817
|% -5,35
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,74
|
|Altın Gr.
|675
|676
|-32,20
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,49
|8,49
|-0,46
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,06
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 19 artarak (% 1.27 ) 2, 007
-
11:16XU100
Endeks 1, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 8, 059.00 milyon TL de
-
11:16GARFA
Yüzde 4.80 oranında artışla 14.41 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 070 adet işlem
-
11:14PENTA
Yüzde 9.66 oranında artışla 358.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 327 adet işlem
-
11:11XU100
Endeks 1, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 7, 727.00 milyon TL de