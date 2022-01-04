***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 16:04
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988644
BIST
17:151.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
17:1513,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2916
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
17:1515,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3023
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
17:15777,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 18,21
|Açılış
|: 777,21
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CRFSA
|46,22
|5.831.161
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|ELITE
|27,20
|66.811.572
|% 9,94
|
|KRSTL
|3,10
|57.412.195
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,44
|81.779.296
|% -7,12
|
|MEDTR
|47,96
|40.881.241
|% -5,22
|
|KUYAS
|5,31
|18.632.637
|% -5,01
|
|RAYSG
|13,60
|1.574.985
|% -4,23
|
|THYAO
|22,60
|2.834.218.751
|% 3,48
|
|EREGL
|29,68
|1.937.089.677
|% 1,50
|
|GARAN
|11,42
|1.861.574.675
|% -0,35
|
|SASA
|54,75
|1.773.628.394
|% 2,82
|
|SISE
|14,00
|1.383.321.111
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,41
|882.513.929
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,23
|549.241.619
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,59
|99.599.377
|% 3,51
|
|GARAN
|11,42
|1.861.574.675
|% -0,35
|
|THYAO
|22,60
|2.834.218.751
|% 3,48
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3459
|13,3599
|% 2,23
|
|Euro
|15,0585
|15,1041
|% 2,04
|
|Sterlin
|18,0031
|18,0934
|% 2,31
|
|Frank
|14,5172
|14,6047
|% 2,25
|
|Riyal
|3,5453
|3,5630
|% 1,92
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|7,30
|
|Altın Gr.
|776
|776
|16,94
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|90,00
|
|Tam
|5.144
|5.279
|91,78
|
|Yarım
|2.486
|2.553
|44,39
|
|Çeyrek
|1.247
|1.277
|22,20
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,20
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,59
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Seans Raporu
17:15
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