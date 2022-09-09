***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 16:05
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061944
BIST
17:293.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 86,00
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:2918,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:2918,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1180
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:291.005,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.005,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GARAN
|26,18
|2.870.638.391
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.442.383
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.399.959.651
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|57.635.348
|% 9,98
|
|OSMEN
|38,12
|10.314.111
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|41.687.875
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,50
|32.973.200
|% -7,06
|
|MTRKS
|35,68
|48.629.946
|% -6,45
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,99
|14.474.029.402
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,16
|8.839.952.938
|% 7,64
|
|EREGL
|32,72
|7.953.037.045
|% 5,89
|
|THYAO
|73,65
|5.791.428.273
|% 0,89
|
|SISE
|26,30
|5.244.493.758
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,07
|5.034.367.198
|% 3,68
|
|YKBNK
|9,16
|8.839.952.938
|% 7,64
|
|AKBNK
|15,99
|14.474.029.402
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.442.383
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.790.596.053
|% 9,95
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2434
|% 0,11
|
|Euro
|18,3269
|18,3340
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,0503
|21,1559
|% 0,69
|
|Frank
|18,9075
|19,0214
|% 1,05
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.839
|10,00
|
|Yarım
|3.295
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|2,47
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 799, 354 adet işlem
-
17:40SEKUR
Yüzde 6.59 oranında artışla 23.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 077 adet işlem
-
17:39ISFIN
Yüzde 6.13 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 087, 646 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TCELL, FROTO
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 64 artarak (% 2.72 ) 3, 154