***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:35
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065710
BIST
16:403.214
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -51,87
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
16:4018,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0730
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:4017,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1594
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
16:40978,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,56
|Açılış
|: 978,91
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
981,47
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KUYAS
|8,80
|71.588.380
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.101.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.101.796
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.370.009
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.993.277
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|511.879.292
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.257.484
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.494.679
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.340.085
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.528.405
|% -9,71
|
|THYAO
|69,35
|2.345.850.690
|% -2,32
|
|YKBNK
|7,21
|2.212.813.405
|% -0,41
|
|SASA
|67,95
|2.017.402.474
|% -1,52
|
|GARAN
|19,78
|1.989.158.357
|% 0,82
|
|AKBNK
|11,59
|1.892.188.390
|% -1,95
|
|EKGYO
|3,91
|1.337.108.130
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,21
|2.212.813.405
|% -0,41
|
|TSKB
|2,36
|625.656.488
|% -6,72
|
|SKBNK
|1,86
|464.528.405
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,74
|1.395.889.055
|% -1,28
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5094
|18,5242
|% 0,41
|
|Euro
|17,8501
|17,8691
|% 1,01
|
|Sterlin
|19,6726
|19,7713
|% -0,30
|
|Frank
|18,7011
|18,8138
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9061
|4,9307
|% 0,40
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,92
|
|Altın Gr.
|974
|975
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.608
|6.687
|11,00
|
|Yarım
|3.215
|3.269
|6,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.635
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,65
|
Seans Raporu
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