***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 17:22
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071232
BIST
17:243.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -53,63
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.515
17:2418,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:2418,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:24997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SMRTG
|89,20
|222.798.613
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|86.856.960
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.204.786
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.224.059
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|67.986.863
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.372.574
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.372.574
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,87
|39.093.177
|% -7,41
|
|RODRG
|31,10
|9.070.296
|% -7,16
|
|THYAO
|84,75
|5.543.909.001
|% 0,30
|
|PETKM
|14,66
|2.752.667.390
|% 0,76
|
|ASELS
|31,74
|2.688.968.382
|% -1,61
|
|SASA
|82,25
|2.546.283.312
|% -3,35
|
|SISE
|28,54
|2.019.994.301
|% -2,99
|
|EKGYO
|4,17
|1.610.592.975
|% -3,25
|
|YKBNK
|8,31
|2.016.430.914
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,28
|1.999.853.775
|% -0,12
|
|PETKM
|14,66
|2.752.667.390
|% 0,76
|
|AKBNK
|12,96
|1.823.545.853
|% -0,77
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5883
|% 0,02
|
|Euro
|18,0060
|18,0161
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4619
|20,5645
|% 0,63
|
|Frank
|18,5609
|18,6727
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,12
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-1,20
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 3, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 54, 251.00 milyon TL de
-
17:35CMBTN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 273 adet işlem
-
17:33ISGSY
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 585 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, AKSEN
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 72 kaybederek (% -1.41 ) 3, 123